Dragon Ball: Sparking! Zero: come ottenere le Sfere del Drago

Dragon Ball: Sparking! Zero è finalmente arrivato e, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, si è dimostrato un gioco davvero ben fatto, soprattutto per i fan della serie. Come succedeva anche nei vecchi Budokai Tenkaichi, di cui questo Sparking! Zero ne è il successore spirituale, è possibile ottenere in gioco le Sfere del Drago per poi poter richiedere diversi desideri.

In questo nuovo gioco i draghi sono ora tre: oltre ai classici Shenron e Polunga, si è aggiunto anche il possente Super Shenron, preso direttamente da Dragon Ball Super. In questa guida vi spieghiamo come ottenere tutti e tre i set di Sfere del Drago presenti nel gioco.

Come ottenere le diverse Sfere del Drago in Dragon Ball: Sparking! Zero

Come appena accennato, ci sono tre diversi tipi di Sfere del Drago nel gioco. I metodi per ottenerle saranno diversi, e chi ha avuto la Deluxe o la Ultimate Edition del gioco avrà la possibilità di evocare subito sia Shenron che Super Shenron. Una volta espressi i desideri però bisognerà collezionarle nuovamente tutte: vediamo come fare.

Sfere per evocare Shenron

Ci sono due modi per ottenere le sette sfere classiche di Shenron:

Il primo sarà quello di completare le missioni offerte da Whis . Alcune di queste missioni, come ad esempio completare 5 tutorial o creare una battaglia personalizzata, avranno come premio una Sfera del Drago, così da poter poi evocare Shenron. Questo metodo funziona però solo una volta, dopo dovrete affidarvi al secondo metodo.

. Alcune di queste missioni, come ad esempio completare 5 tutorial o creare una battaglia personalizzata, avranno come premio una Sfera del Drago, così da poter poi evocare Shenron. Questo metodo funziona però solo una volta, dopo dovrete affidarvi al secondo metodo. Il secondo modo sarà invece quello di andare nella modalità Battaglia, giocare offline e affrontare la CPU. Ogni volta che vincerete uno di questi scontri ci sarà una probabilità per ottenere una Sfera del Drago di Shenron. Vi consigliamo di fare scontri 1vs1 e contro personaggi con poca salute come Gohan Bambino per velocizzare il processo, dato che la possibilità di ricevere una sfera è totalmente casuale.

I desideri che è possibile chiedere a Shenron sono:

Ottenere dei soldi (si potranno ottenere 300 mila Zenny)

Aumentare il Livello Giocatore

Ottenere nuovi Titoli (utilizzabili nella personalizzazione della propria scheda per l’online)

Ottenere nuovi Costumi

Ottenere i Globi del Drago (per facilitare le condizioni secondarie di alcuni Scontri in Episodio Battaglia)

Ogni volta potrete chiedere uno di questi desideri, almeno fino a quando, per alcune categorie come costumi e titoli, ci saranno ancora oggetti disponibili.

Sfere per evocare Polunga

Il metodo per ottenere le Sfere per evocare Polunga è uguale al secondo per ottenere quelle di Shenron, ossia affrontare scontri contro la CPU in modalità Battaglia. Il problema è che il drop rate delle sfere di Polunga è molto più basso di quelle di Shenron e infatti queste saranno le più difficili da ottenere, dato che dovrete affrontare moltissimi scontri nella speranza di ottenerle tutte e sette.

Purtroppo è un processo totalmente causale e dipenderà molto dalla fortuna, ci potrebbero volere anche delle ore per ottenerle tutte. L’unico consiglio che possiamo darvi è di fare scontri 1vs1 e affrontare un personaggio con poca vita al livello di difficoltà più basso, così da velocizzare più possibile ogni battaglia.

I desideri che è possibile chiedere a Polunga sono:

Ottenere dei soldi (120 mila Zenny)

Aumentare il Livello Giocatore

Ottenere nuovi Titoli (utilizzabili nella personalizzazione della propria scheda per l’online)

Ottenere nuovi Costumi

Come succede nella serie originale, la particolarità di Polunga è che vi permetterà di esprimere tre desideri alla volta, anche per questo è il set di sfere più difficile da ottenere.

Sfere per evocare Super Shenron

Ottenere le Sfere del Drago di Super Shenron è in un certo modo più facile degli altri due set, dato che vi basterà completare gli Episodi Battaglia di alcuni personaggi.

Completando la storia di Goku fino al Torneo del Potere ad esempio, permetterà di ottenere tutte e sette le Sfere del Drago in una sola volta. Sarà possibile poi ottenerle affrontando i capitoli What if di Trunks del Futuro e Jiren. Un’evocazione è possibile anche in caso abbiate la Ultimate Edition.

L’unico limite di Super Shenron è che al momento attuale può essere evocato soltanto tre o massimo quattro volte con la versione Ultimate del gioco.

Fortunatamente però nessuno dei suoi desideri ha oggetti importanti ottenibili solo in quel modo, se non forse per alcuni Titoli, a patto che poi non vengano inseriti nel gioco in altri modi.

I suoi desideri sono:

Ottenere dei soldi (1 milione di Zenny)

Aumentare il Livello Giocatore

Ottenere nuovi Titoli (utilizzabili nella personalizzazione della propria scheda per l’online)

Ottenere nuovi Costumi

Ottenere nuovi oggetti abilità

Ottenere nuovi personaggi (Goku Black o Zamasu Fusione)

Indubbiamente Super Shenron è il drago che ha i desideri più interessanti con anche oggetti e personaggi difficili da ottenere in altri modi, o comunque ottenibili nei negozi, ma spendendo molti soldi. La speranza è che sia possibile prima o poi ottenere più desideri da Super Shenron in futuro.