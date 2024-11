Dragon Ball Sparking Zero vi ha deluso? Bandai Namco vuole i vostri suggerimenti

Dragon Ball Sparking Zero è stato uno dei più grandi successi di quest'anno, ma l'entusiasmo iniziale della community pare essersi già disperso dopo appena pochi giorni.

Su Steam abbiamo assistito addirittura a un crollo del 90% degli utenti: sebbene siamo già stati abituati a vedere cali simili per titoli picchiaduro, il fatto che ciò sia avvenuto a poche settimane di distanza dal debutto è sicuramente preoccupante.

Bandai Namco è più che consapevole del fatto che sono arrivate diverse critiche alla gestione di Dragon Ball Sparking Zero (lo trovate su Amazon) che, nonostante sia un grande successo, ha diversi problemi tecnici ancora da risolvere.

Tra questi citiamo tempi di caricamento per il matchmaking particolarmente longevi, gli immancabili imbroglioni e perfino casi di corruzione dei salvataggi, ancora purtroppo irrisolti.

Ma il publisher vuole sapere direttamente dalla sua community come risolvere la situazione: come segnalato da Automaton West, gli sviluppatori hanno appena aperto un sondaggio pubblico aperto per raccogliere tutti i feedback e i suggerimenti per il futuro.

Questo ovviamente servirà non solo per dire agli sviluppatori cosa migliorare nello specifico, ma anche per sapere quali potrebbero essere i personaggi più richiesti in vista di potenziali DLC futuri.

Il sondaggio è disponibile anche in lingua italiana e può essere compilato al seguente indirizzo: se ci sono aspetti che non vi hanno convinto particolarmente o volete dare i vostri suggerimenti, è indubbiamente un'opportunità che andrebbe colta il prima possibile.

Attualmente non sappiamo fino a quando il sondaggio pubblico resterà aperto, quindi vi invitiamo a iniziare a fare mente locale fin da subito.

Non dovrebbe essere sorprendente scoprire che Bandai Namco intende dare particolare attenzione ai fan italiani: la maggior parte delle vendite di Dragon Ball Sparking Zero sono arrivate proprio dal mercato statunitense ed europeo.

Di conseguenza, anche gli italiani hanno giocato un ruolo molto importante per il suo successo.