Dragon Ball Sparking Zero, disponibile la prima patch di marzo: ecco cosa cambia

Nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento a sorpresa per Dragon Ball Sparking Zero, già disponibile per il download su tutte le versioni di gioco.

Non è ancora arrivato il momento per scoprire novità vere e proprie, ma Bandai Namco ha sfruttato l'occasione per implementare alcune modifiche al bilanciamento di gioco, al fine di risolvere alcuni problemi emersi dopo il lancio della precedente ambiziosa patch con i primi DLC.

Il changelog ufficiale, pubblicato sul sito giapponese di Sparking Zero e tradotto da Final Weapon, ci conferma infatti che non sono state introdotte nuove modalità, ma solo modifiche relativi alla nuova modalità "Legendary Warrior Face-Off" e alla transformazione Orange Piccolo di Super Hero.

Nello specifico, Bandai Namco conferma che è stato migliorato il bilanciamento della modalità citata qui sopra, sistemando anche un bug che permetteva di depotenziare Broly (Super) in specifiche circostanze.

Allo stesso tempo è stata depotenziata l'abilità Dormant Power di Orange Piccolo: adesso recupererà energia e stamina soltanto quando si trasformerà per la prima volta. Questo dovrebbe rendere il namecciano meno frustrante da affrontare in battaglia.

La patch ha anche risolto altri bug minori non specificati: il nostro consiglio per tutti i fan di Dragon Ball Sparking Zero (lo trovate scontato su Amazon, qualora doveste ancora recuperarlo) è ovviamente di controllare accuratamente che l'aggiornamento sia stato scaricato correttamente.

Si tratta dunque prevalentemente di una patch di manutenzione, ma ovviamente terremo gli occhi aperti e vi terremo aggiornati sulle nostre pagine qualora dovessero emergere novità nascoste.

Restando in tema di possibili annunci in arrivo, colgo l'occasione per segnalarvi che entro la fine del mese dovrebbe arrivare il primo dei due pacchetti DLC dedicati ai personaggi di Dragon Ball Daima. Almeno stando a quanto dice Steam.

La nuova serie animata sarà protagonista anche di un nuovo DLC di Dragon Ball Z Kakarot: la prima parte sarà disponibile da questa estate.