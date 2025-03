Dragon Ball Sparking Zero, i nuovi personaggi DLC sarebbero imminenti

Nelle prossime settimane potrebbero essere finalmente rilasciati i prossimi personaggi scaricabili di Dragon Ball Sparking Zero, con il primo dei due pacchetti DLC ispirati alla serie Daima.

Precedentemente abbiamo visto l'esordio dei personaggi più importanti provenienti da Super Hero, tra i quali è incluso naturalmente Gohan Beast, mentre a breve potrebbero arrivare i reveal ufficiali per i prossimi due pacchetti.

Sebbene tecnicamente manchi ancora un annuncio ufficiale da Bandai Namco, un indizio è arrivato tramite la pagina ufficiale su Steam: come segnalato infatti da TheGamer, lo store avvisa i fan che il loro debutto è previsto entro la fine di marzo.

Dragon Ball Daima si è ufficialmente concluso nelle scorse ore: un'opportunità che Bandai Namco potrebbe sfruttare a suo vantaggio per svelare ufficialmente tanti nuovi combattenti per Sparking Zero (lo trovate scontato su Amazon), senza correre eccessivamente il rischio di spoiler.

La trasformazione più affascinante e attesa dai fan è naturalmente il nuovo Goku Super Saiyan 4, ormai diventato ufficialmente canonico grazie alla variante di Daima: non a caso, i modder si sono già messi all'opera per renderlo già giocabile.

Recentemente Steam ha applicato misure più stringenti pensate proprio per i Season Pass, che devono avere finestre di lancio chiare e venire rispettate il più possibile: è plausibile immaginare che l'indicazione presente sulla pagina ufficiale serva a rispettare proprio queste misure.

Come sempre, devo invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: in assenza di una conferma ufficiale da Bandai Namco, resta infatti possibile che i DLC di Dragon Ball Sparking Zero possano arrivare con un po' più di ritardo rispetto alle previsioni.

Vi terremo aggiornati prontamente sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito, magari con l'arrivo di nuovi trailer ufficiali.

Ricordiamo che Dragon Ball Sparking Zero è riuscito a vendere oltre 5 milioni di copie fin dal lancio: un autentico trionfo per il ritorno di Budokai Tenkaichi, che ci conferma il legame indissolubile tra la serie e gli adattamenti videoludici.