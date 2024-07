Dragon Ball Sparking! Zero assomiglierebbe troppo a Fortnite, in un dettaglio

Bandai Namco ha condiviso una prima occhiata al funzionamento della personalizzazione di Dragon Ball: Sparking! Zero, ma i fan hanno notato che il menu sia simile al famigerato armadietto di Fortnite.

Il nuovo capitolo di Budokai Tenkaichi (potete prenotarlo su Amazon) sarà disponibile a partire dall'11 ottobre.

Dopo che di recente Bandai Namco ha pubblicato una Guida per Principianti per Dragon Ball Sparking! Zero, pare però che i fan abbiano notato qualcosa di sbagliato.

Come riportato anche da The Gamer, la guida ha permesso ai fan di vedere meglio il funzionamento del gameplay di Sparking! Zero (compreso il ritorno dei famigerati QTE della trilogia originale), oltre a mostrarci per la prima volta alcune opzioni di personalizzazione.

Nella Guida per Principianti di Sparking! Zero è stata condivisa un'unica immagine delle nuove opzioni di personalizzazione, che mostra la variante Super di Goku con alcune skin diverse che possono essere selezionate insieme a una serie di accessori equipaggiabili.

Si potrebbe pensare che questo - oltre alla conferma del ritorno delle Capsule - sia stato preso bene dai fan, ma le somiglianze con Fortnite sono lì a dimostrare il contrario.

Come si può vedere dall'immagine sopra, lo sfondo azzurro e i menu generici di Sparking! Zero ricordano molto da vicino l'armadietto di Fortnite, soprattutto se si possiede la famigerata skin Goku.

L'utente X/Twitter SLOplays ha condiviso un'immagine del menu accanto a Sparking! Zero e ha detto: «Sparking! Zero è diventato davvero Fortnite lmao», cosa che i commenti e i post simili condividono.

Ci sono già una tonnellata di meme e paragoni con Fortnite, anche se la maggior parte dei fan sembra capire che è stato fatto per semplicità e per aiutare il gioco a funzionare meglio e non per altro.

Restando in tema, avete letto che il doppiatore inglese di Goku ha confermato di aver già registrato voci per le forme Super Saiyan 4?

Ma non è tutto: sempre i fan di Dragon Ball sono confusi sull'Ultra Istinto di Sparking! Zero, come riportato nelle scorse ore.