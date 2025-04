Dragon Ball Sparking Zero arriva su Switch 2, a quanto pare

Sembra che l'ultimo picchiaduro di successo per i fan di Dragon Ball alla fine possa sbarcare davvero su Nintendo Switch 2, sebbene ancora da Bandai Namco non sia arrivato alcun annuncio ufficiale in merito.

Come riporta infatti VGC, l'indizio arriva tramite l'ente di classificazione dell'Arabia Saudita per i media, che ne avrebbe già anticipato l'esistenza.

Viene infatti segnalata una nuova classificazione per una versione Nintendo Switch 2 di Dragon Ball Sparking Zero, ultimo capitolo di Budokai Tenkaichi che ha ottenuto un successo record al lancio.

Nelle ultime settimane l'entusiasmo iniziale della community è sicuramente calato (come dimostrato da un'interessante offerta su Amazon), ma l'imminente lancio della nuova console Nintendo potrebbe essere il giusto carburante per attirare tanti nuovi potenziali giocatori.

Sarà naturalmente interessante capire se questa presunta versione riuscirà a mantenere la parità di feature con le controparti console e PC, pur aspettandoci ovviamente qualche piccolo sacrificio a livello grafico.

Come anticipavamo in apertura, al momento non è arrivato alcun annuncio ufficiale da parte di Bandai Namco o Spike Chunsoft, motivo per il quale possiamo solo invitarvi a prendere questa anticipazione con le dovute precauzioni del caso.

Se dovessero però arrivare conferme definitive nelle prossime settimane sul debutto di Dragon Ball Sparking Zero su Nintendo Switch 2, vi informeremo come sempre tempestivamente sulle nostre pagine.

Ricordiamo che il picchiaduro si è recentemente aggiornato con i nuovi personaggi DLC, introducendo il primo dei due pacchetti ispirati alla serie Dragon Ball Daima.

Se questa versione dovesse essere confermata, potremmo dunque aspettarci di vedere i combattenti DLC disponibili fin dal lancio di questa nuova edizione.