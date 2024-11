Dragon Age: The Veilguard si aggiorna ancora, ecco cosa cambia

BioWare ha appena rilasciato la seconda patch per PC di Dragon Age: The Veilguard e ne ha condiviso il changelog completo.

Il gioco (che trovate su Amazon) ha già ricevuto una prima patch alcuni giorni fa, ma è già il momento di fare il bis.

Il Title Update 2, come riportato anche da DSO Gaming, ha una dimensione di circa 250 MB e risolve solo due problemi che affliggevano il gioco.

In altre parole, si tratta di una piccola patch e nulla più. Non migliorerà infatti le prestazioni del gioco e non apporterà nuove ottimizzazioni.

Dopo aver chiarito questo semplice ma importante aspetto, vediamo cosa risolve questo secondo aggiornamento.

Secondo le note di rilascio, la Patch 2 risolve un raro problema per cui alcune impostazioni di una Torre esistente venivano involontariamente resettate dopo averne creato e salvato una nuova.

Inoltre, riduce i casi di crash del gioco durante la compilazione degli shader all'avvio del gioco. E questo è tutto.

Come detto poco sopra, si tratta solo di un piccolo aggiornamento. Ad ogni modo, potrebbe in ogni caso essere importante per coloro che avevano problemi di stabilità.

Quindi, è sicuramente incoraggiante sapere che il gioco non si bloccherà più così frequentemente.

Parlando ancora del gioco di ruolo targato BioWare, avete letto che Dragon Age: The Veilguard ha un riferimento a Elden Ring che forse vi è sfuggito?

Infine, nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato che The Veilguard «è un titolo coraggioso nel portare alla ribalta temi assolutamente non banali e di grande attualità, ma è anche frenato da una scrittura banale e ritrita, che non riesce a miscelare correttamente diversi registri. E, soprattutto, Dragon Age The Veilguard è un titolo ideale per quanti non conoscano il franchise ma, nel contempo, un suo pessimo esponente, che ha frainteso quali fossero i reali punti di forza della serie.»