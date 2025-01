Dove vedere Xbox Developer Direct 2025 di oggi in italiano

Oggi 23 gennaio 2025 scopriremo ufficialmente le prime novità in arrivo dal mondo Xbox, grazie al primo evento dell'anno organizzato dalla casa di Redmond.

Xbox Developer Direct 2025 ci darà l'opportunità di scoprire novità in arrivo su almeno 4 giochi, naturalmente con grande enfasi su alcuni dei videogiochi più attesi di Xbox Game Studios e in arrivo su Game Pass Ultimate (lo trovate scontato su Amazon).

Sono state infatti già confermate presentazioni estese dedicate a Doom The Dark Ages e South of Midnight, ma ci sarà spazio anche per l'intrigante produzione third-party Clair Obscur: Expedition 33.

Ci sarà sicuramente anche un quarto gioco misterioso, su cui Xbox non ha al momento voluto svelare dettagli, ma potrebbero esserci anche annunci a sorpresa: i precedenti Developer Direct hanno infatti saputo stupire gli utenti con le consuete "one more thing" prima di concludere le loro presentazioni.

Xbox Developer Direct 2025 sarà dunque un appuntamento imperdibile per gli appassionati: potrete seguirlo in diretta anche in lingua italiana, direttamente sul canale YouTube di Xbox Italia.

La diretta inizierà alle ore 19.00 di oggi 23 gennaio 2025: potrete seguirla al seguente indirizzo o, più semplicemente, tramite l'embed che vi allegheremo qui di seguito.

L'evento sarà trasmesso anche in 4K/60, cosa che ci permetterà di scoprire da vicino le effettive potenzialità grafiche dei titoli svelati nel corso della presentazione.

Se preferite invece seguire la diretta su Twitch, l'evento sarà trasmesso anche sui canali ufficiali di Xbox e Bethesda, ma segnaliamo che il tutto sarà disponibile solo in lingua inglese, oltre ad essere limitati a una risoluzione massima di 1080p.

Naturalmente anche la redazione di SpazioGames.it seguirà l'evento con estrema attenzione: sulle nostre pagine troverete approfondimenti a tema e il nostro immancabile recap a fine presentazione, con tutte le novità più interessanti.

Sarà sicuramente interessante scoprire quale sarà il quarto gioco misterioso dello show, che secondo alcune indiscrezioni potrebbe essere il nuovo episodio di una saga giapponese. Ovviamente, dovremo aspettare le 19.00 per saperlo con certezza.