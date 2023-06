Dove vedere la Summer Game Fest 2023

Ormai manca davvero poco all'inizio della Summer Game Fest 2023, la kermesse estiva che prenderà il via dalle 21 di oggi, ora italiana, con la conferenza condotta da Geoff Keighley.

A questa seguiranno poi tutti i maggiori appuntamenti con diversi esponenti dell'industria videoludica, da Xbox a Capcom, passando per Ubisoft e Devolver Digital (insomma, ci sarà da divertirsi).

Secondo il sito ufficiale della Summer Game Fest, la conferenza di stasera dovrebbe durare circa due ore e coinvolgerà oltre 40 publisher partner.

Tra i giochi attesi al varco durante la serata condotta da Geoff Keighley, ci aspettiamo big come Alan Wake 2, oltre al gameplay di Mortal Kombat 1 e novità su Lies of P, sebbene non mancheranno sicuramente sorprese e i cosiddetti World Premiere.

Vi salutiamo augurandovi ovviamente una buona Summer Game Fest!