Dove vedere il Nintendo Direct in italiano

È l'atteso giorno della Grande N, che oggi sarà essere assoluta protagonista del suo nuovo Nintendo Direct.

Del resto, se gli ultimi eventi digitali di Nintendo sono stati dedicati al film di Super Mario, previsto davvero a breve anche in Home Video su Amazon, è ora il momento di fare sul serio.

Advertisement

A partire dalle ore 16 italiane, infatti, si terrà il nuovo evento, che ci mostrerà da vicino quali sono le novità in arrivo per console Switch.

Ma dove seguire l'evento? In questo caso, ci sono in realtà diverse opzioni ufficiali dove godervi in italiano quello che Nintendo svelerà, senza commenti di terzi che coprano quanto viene detto sul palco.

Per comodità, trovate già in embed qui quello più semplice e pratico di tutti, ossia il canale YouTube ufficiale di Nintendo.

Il livestream durerò circa 40 minuti di informazioni incentrate principalmente sui titoli per Nintendo Switch in uscita quest'anno, tra cui nuovi dettagli su Pikmin 4.

In attesa di scoprire tutte le novità del Direct, il nostro consiglio è di seguirlo sulle nostre pagine per non perdevi alcun annuncio o trailer.

Chissà se all'evento di oggi ci sarà modo di ammirare Metroid Prime 4, ormai da sei anni scomparso dai radar.

Restando in tema, Nintendo ha da poco svelato il nuovo gioco gratis che sarà disponibile sul Pacchetto Aggiuntivo di Switch Online: parliamo di un omaggio che farà felici i fan di una grande saga strategica.