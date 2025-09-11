Electronic Arts ha svelato i propri piani per introdurre la formula battle royale in Battlefield 6, annunciando l’avvio delle sessioni di test attraverso il programma Battlefield Labs.
L’obiettivo è differenziarsi dalla concorrenza integrando gli elementi distintivi della serie - come la distruzione ambientale e il combattimento veicolare - in un genere dominato da titoli come Fortnite (che a breve riceverà una sorpresa) e Call of Duty: Warzone. L’approccio punta a mantenere l’identità tattica del franchise, evitando di ridurre la modalità a una semplice corsa alle eliminazioni.
La nuova mappa, progettata appositamente per la battle royale, ospiterà cento giocatori divisi in venticinque squadre da quattro. I Punti di Interesse offriranno varietà tattica con layout e tematiche distinti, mentre i veicoli comuni saranno liberamente accessibili e quelli corazzati più potenti andranno conquistati con azioni mirate.
La distruzione ambientale sarà un cardine dell’esperienza, permettendo di abbattere intere strutture per stanare cecchini o creare percorsi alternativi. Questa caratteristica, tipica di Battlefield, potrebbe rivoluzionare le dinamiche del genere, tradizionalmente statiche.
Le squadre potranno coordinarsi tramite sistemi di ping e chat vocale VOIP, mentre la classe Support e le opzioni di Mobile Redeploy garantiranno seconde possibilità ai team, riducendo la frustrazione delle eliminazioni premature.
Il sistema di progressione consentirà di iniziare con due gadget di base e potenziarsi accumulando esperienza da obiettivi e uccisioni. Gli oggetti speciali sparsi sulla mappa offriranno bonus significativi all’intera squadra, incoraggiando l’esplorazione collettiva.
L’arsenale sarà diviso in cinque livelli di rarità, con accessori, granate, gadget, armature, kit di potenziamento e drop personalizzati. Le missioni dinamiche, che ricompensano con bottini più ricchi, introdurranno un elemento strategico aggiuntivo per bilanciare abilità e fortuna.
La battle royale si affiancherà al ritorno di modalità storiche come Conquest e Rush, oltre a Breakthrough e formati più contenuti come free-for-all e deathmatch a squadre. Battlefield 6 debutterà il 10 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, puntando a soddisfare sia i veterani della saga sia i nuovi giocatori attratti dal fenomeno battle royale.
Il feedback dei playtest sarà determinante per rifinire equilibrio e meccaniche, in una scommessa cruciale per EA nel panorama competitivo online.