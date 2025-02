Doppietta di giochi gratis, oggi, su Epic Store

Dal 20 al 27 febbraio 2025, dalle 17, Epic Games Store offre due giochi gratuiti di grande interesse per tutti gli utenti della piattaforma.

Questa settimana, infatti, gli utenti potranno scaricare senza alcun costo due titoli molto diversi tra loro: Garden Story e World War Z: Aftermath.

Entrambi i giochi sono disponibili per un periodo limitato, quindi chiunque voglia approfittarne deve fare in fretta. Un sistema pratico e immediato, molto simile a Xbox Game Pass (acquistabile a prezzi bassi su Amazon).

Garden Story è un gioco di ruolo e avventura sviluppato da Picogram. «Parti per un’avventura unica per salvare il Boschetto! Raccogli risorse, combatti l’infestante putrefazione e rinsalda la comunità. Rilassati e goditi i frutti dei tuoi sforzi in questo affascinante GDR d’azione con protagonista un acino d’uva», recita la descrizione ufficiale.

D'altra parte, World War Z: Aftermath, sviluppato da Saber Interactive, è un gioco decisamente più dinamico e frenetico. Questo titolo si inserisce nel filone dei giochi di azione e sopravvivenza in cui il giocatore affronta orde di zombie.

«World War Z è un adrenalinico sparatutto cooperativo in terza persona per un massimo di 4 giocatori in cui dovrai affrontare immense orde di zombi a un ritmo serratissimo e spettacolare», recita la descrizione.

Come ottenere i giochi gratuiti su Epic Games Store

Il procedimento è semplice:

Visitate la sezione dedicata ai giochi gratuiti sull’Epic Games Store.

Effettuate l’accesso con il vostro account o registratevi se ancora non ne avete uno.

Selezionate il gioco in offerta e cliccate su “Ottieni”.

Confermate l’acquisto (il prezzo sarà 0€) e completate l’operazione.

Il gioco verrà automaticamente aggiunto alla vostra libreria.

Inoltre, questa iniziativa conferma ancora una volta l'impegno di Epic Games Store nel rendere la piattaforma sempre più interessante per i suoi utenti, con offerte settimanali che aggiungono valore all’esperienza di gioco, dando l’opportunità di scoprire giochi nuovi senza alcun impegno economico.

Come saprete, è dal 2018 che Epic Games Store distribuisce centinaia di titoli senza alcun costo, continuando a sorprendere i giocatori con nuove offerte settimanali.

Se siete curiosi di consultare l’elenco completo dei giochi rilasciati in questi anni, lo trovate a questo indirizzo.