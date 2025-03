The Pokémon Company torna nuovamente sul tema dei bagarini

La Pokémon-mania impazza senza furore e, dopo l'ennesima espansione del gioco di carte collezionabili che sparisce o non arriva addirittura sugli scaffali per i troppi ordini, The Pokémon Company ha deciso di tornare a parlare del problema delle scorte (aggravato dai bagarini).

Come riporta VGC, l'azienda che detiene il controllo di tutto quello che riguarda il brand di creaturine collezionabili più famoso del mondo ha rilasciato un comunicato ufficiale in risposta alle numerose lamentele dei fan che non riescono a trovare prodotti sugli scaffali dei rivenditori.

Il fenomeno, che ricorda quanto accaduto durante il boom pandemico delle carte collezionabili, sta costringendo l'azienda a correre ai ripari con misure straordinarie per aumentare la produzione e migliorare la distribuzione.

Per chi non avesse seguito le ultime vicende, vi basti sapere che ogni espansione principale del gioco di carte di Pokémon viene comprato in quantità così elevate che l'azienda non ha disponibilità per tutti. Avrete sicuramente visto almeno una volta una delle tante scene degli assalti ai negozi, a volte letterali, a testimonianza della frenesia dei collezionisti e/o scalper.

«Comprendiamo che questo inconveniente può essere deludente per i fan», dichiara The Pokémoon Company, spiegando al contempo gli interventi che verranno fatti al riguardo:

«Stiamo lavorando attivamente per stampare più prodotti del GCC Pokémon interessati il ​​più rapidamente possibile e alla massima capacità. [...] Per le nuove espansioni del GCC Pokémon che verranno lanciate in futuro, stiamo massimizzando la produzione per aumentare la disponibilità del prodotto al momento del lancio e continueremo a ristampare i prodotti interessati per rifornire le scorte presso i rivenditori partecipanti, incluso Pokémon Center, il prima possibile.»

Il problema è infatti diffuso non solo tra i negozi fisici, ma anche tramite il Pokémon Center. Il negozio ufficiale online ha implementato una coda virtuale per gestire il traffico durante i periodi di maggiore affluenza, ma a volte non funziona comunque come metodo per consentire a tutti di acquistare agilmente.

La situazione è così problematica che i bagarini e gli scalper stanno facendo danni anche sull'applicazione GCC Pokémon Pocket, che di recente si è aggiornata con un nuovo set di espansione.