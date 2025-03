GCC Pokémon Pocket, disponibile l'espansione Tripudio Splendente: ecco le novità

I fan di GCC Pokémon Pocket possono tornare a collezionare tante carte inedite: da questo momento è ufficialmente disponibile Tripudio Splendente, il nuovo miniset che porta con sé tante piccole novità.

La più importante è chiaramente visibile già nelle bustine stesse: per la prima volta saranno infatti disponibili anche i Pokémon Cromatici — o Shiny, se preferite — di alcuni Pokémon appositamente selezionati.

Tra questi troviamo ancora una volta in prima linea Charizard, già uno dei protagonisti dei set disponibili al lancio (se volete collezionare le sue carte anche nella realtà, vi consigliamo questo set su Amazon), anche se ovviamente non sarà l'unico: nello specifico potrete trovare anche Beedrill, Wugtrio, Dondozo, Pachirisu, Lucario e Revavroom, insieme alle loro rispettive pre-evoluzioni.

Le carte cromatiche saranno indicate con un simbolo di rarità aggiuntivo rispetto a quelli precedentemente presenti nel gioco: in altre parole, non sarà obbligatorio collezionarle tutte per completare il set.

Ma gli autori di GCC Pokémon Pocket hanno implementato anche diverse migliorie interessanti: sono state accelerate alcune animazioni nelle battaglie, aumentato il numero di mazzi da 15 a 20 e introdotto anche una diversa animazione per la Pesca Misteriosa, che adesso ci mostrerà le carte non ottenute poco prima di svelarci il nostro premio.

Inoltre, la funzione Pesca Misteriosa ci segnalerà con un'apposita scritta tutte le pesche aggiunte dopo il nostro ultimo ingresso, in modo da rendere più facile scoprire se ci siano carte in grado di attirare il vostro interesse.

Come ulteriori novità dell'aggiornamento, segnaliamo l'introduzione delle Lotte competitive — attualmente non disponibili — e la possibilità di scambiare i vostri doppioni per il set Luce Trionfale.

Il set Tripudio Splendente vi offrirà ben 72 nuove carte da collezionare, che possono arrivare a raggiungere le 111 totali con tutte le varianti più rare disponibili.

Questa di fatto è la prima volta che viene introdotto un secondo miniset di espansione consecutivo, ma l'aggiunta dei Pokémon cromatici riuscirà sicuramente ad attirare l'attenzione dei più grandi collezionisti.

E nel caso vi mancassero clessidre per le vostre sbustate, vi ricordo anche che con l'arrivo del nuovo set saranno disponibili anche nuove battaglie contro la CPU: il mio consiglio, ovviamente, è quello di completare le missioni il prima possibile.