Le console sono sempre più in crisi, ma PS5 ha superato PS4

Il mercato dei videogiochi è in contrazione da un po', e spesso vi abbiamo riportato su queste pagine i dati relativi in particolare alle vendite di console che stanno pagando più di tutte la crisi.

All'inizio dello scorso anno era evidente come le console di videogiochi non fossero più l'oggetto preferito dei consumatori, con una particolare predilezione per quanto riguarda il mercato del PC gaming, sempre più in aumento.

E, come riporta Gamingbolt, sembra che questo trend non sia affatto in procinto di invertire i suoi numeri, nonostante ci siano buone notizie per PlayStation 5.

I dati relativi a febbraio 2024, analizzati dal direttore esecutivo di Circana, Mat Piscatella, rivelano un quadro preoccupante: la spesa complessiva per console ha raggiunto appena $256 milioni, segnando un crollo del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Non si registrava un dato così basso per il mese di febbraio dal 2020, quando il mercato si era fermato a $184 milioni.

In questo scenario in contrazione, PlayStation 5 continua a mantenere la leadership sia in termini di unità vendute che di ricavi generati. Nonostante il rallentamento delle vendite del modello PS5 Pro, la versione base della console Sony sta superando il ritmo di vendite della precedente PS4 del 7%, dimostrando una resilienza notevole in un mercato altrimenti in difficoltà.

A dimostrazione di quanto l'egemonia mediatica di PlayStation si ancora fortissima, laddove le console vendono anche in un momento storico quasi completamente scevro di esclusive.

Situazione ben diversa in casa Microsoft, dove la famiglia Xbox Series X|S sta accumulando un ritardo significativo rispetto alla generazione precedente. I dati mostrano un preoccupante gap negativo del 19% rispetto alle vendite dell'Xbox One nello stesso periodo del suo ciclo vitale, segnalando difficoltà strutturali per la divisione gaming di Redmond.

Tuttavia non c'è da preoccuparsi, perché le console sono ancora nel futuro di Xbox, come ha dichiarato Phil Spencer di recente.

I videogiochi, invece, sono in evidente contrazione in generale con una crescita praticamente inesistente e i videogiochi del 2024 che non hanno impattato in alcun modo sul mercato. Superano ancora altre industrie e mercati, ma di certo bisogna sperare in qualcosa di forte in grado di dare una spinta inversa ai numeri generali.