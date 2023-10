L'autore di Mario + Rabbids lavorerebbe a un nuovo Rayman? «Sarei pazzo a non farlo»

Sono passati ormai parecchi anni (una decina, a essere precisi) dal momento in cui i fan dell'amata saga Rayman hanno potuto mettere le mani su un capitolo completamente originale del franchise, vestendo i panni dell'uomo-melanzana più famoso al mondo.

Di recente, però, Ubisoft ha dato nuovo lustro al nostro beniamino, concedendogli una scorribanda in Mario + Rabbids: Sparks of Hope (trovate il ) all'interno dell'ultima espansione dedicata al titolo che mescola il Regno dei Funghi e le follie dei Rabbids. Per approfondire, c'è come sempre la nostra recensione.

Advertisement

Che sia un primo passo verso una nuova direzione per il ritorno di Rayman, che magari potrebbe essere affidato proprio al team di Mario + Rabbids? Se così fosse, il creative director Davide Soliani se ne occuperebbe di corsa.

Intervistato da Nintendo Everything, l'autore ha risposto a chi domandava se sarebbe interessato a occuparsi di un ritorno di Rayman, se questo dovesse mai concretizzarsi. In effetti, in precedenza Soliani aveva lavorato alla versione di Rayman per Game Boy Color, arrivata nell'ormai lontanissimo 2000.

«Se ne avessi l'opportunità, sarei folle a non coglierla» ha risposto Soliani. «Se devo essere onesto, sì. Voglio dire: Rayman è quel tipo di gioco che non ha elementi di realismo. E, dal momento che non c'è niente di realistico, tutto quello che puoi creare nel gioco viene dalla tua fantasia, da quella del team» ha ragionato il creative director, spiegando le motivazioni dietro al suo interesse.

«Così, ogni singola cosa – da una sedia a un tavolo, a un nemico, all'ambiente: tutto è una forma d'arte, è qualcosa che devi creare da zero. Quindi per me, come sviluppatore, si tratta del picco massimo delle possibilità. Puoi folleggiare e creare tutto da te, come abbiamo fatto in Sparks of Hope» ha aggiunto Soliani. «Penso che sarei un pazzo a non cogliere l'opportunità, se dovesse presentarsi».

Attendiamo quindi di scoprire quali siano i piani futuri di Ubisoft per Rayman, dopo il ritorno in questo DLC che potrebbe avere un po' sondato il terreno.

Per approfondire la conoscenza con l'uomo-melanzana, trovate su SpazioGames la recensione che, nel 2013, accompagnò il lancio di Rayman Legends.