Dopo il rinvio di Football Manager 2025, ci sono cattive notizie su FM24

Football Manager 2025, il prossimo gioco manageriale calcistico, uscirà a marzo anziché in autunno come di consueto negli ultimi 20 anni.

Sports Interactive, lo sviluppatore, ha annunciato il rinvio di quattro mesi rispetto alla data prevista.

Questo slittamento ha sollevato alcune perplessità tra i fan della serie, che hanno proposto di aggiornare Football Manager 2024 (la trovate su Amazon) con i dati della nuova stagione in attesa di FM25.

Tuttavia, Sports Interactive ha spiegato che questa soluzione non è tecnicamente realizzabile (via PCGamesN).

«Abbiamo esplorato la possibilità di un aggiornamento ufficiale di FM24 con i dati della stagione 2024/25», ha dichiarato lo studio.

«Purtroppo non possiamo trasferire gli asset che stiamo usando in FM25 e farli funzionare in FM24 senza ricrearli completamente. Lo stesso vale per le numerose regole delle competizioni, le traduzioni e le modifiche al database».

Sports Interactive ha sottolineato che un tale aggiornamento richiederebbe troppe risorse, sottraendole allo sviluppo di FM25.

L'obiettivo primario resta quello di consegnare il nuovo capitolo della serie «con la massima qualità possibile».

Per i giocatori che hanno già preordinato Football Manager 2025 e non vogliono attendere fino a marzo, lo sviluppatore ha invitato a contattare il rivenditore per un eventuale rimborso.

Nonostante il rinvio, l'attesa per il nuovo capitolo della serie manageriale calcistica più popolare resta alta.

Football Manager continua a rappresentare un punto di riferimento nel panorama dei giochi sportivi e strategici, con la sua profondità di simulazione e l'incredibile database di giocatori e squadre reali.

Vero anche che la community non ha preso bene il rinvio a marzo di Football Manager 25, al punto da chiedere a Sports Interactive di cancellarlo e concentrarsi su FM26: qui tutti i dettagli del caso.

