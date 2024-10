I fan sono infuriati per il rinvio di Football Manager 25: «Cancellatelo»

Nelle scorse ore i fan del manageriale calcistico più giocato al mondo hanno avuto una bruttissima notizia: Sports Interactive ha ammesso di aver bisogno di più tempo per il lancio di Football Manager 25, annunciandone il rinvio addirittura a marzo.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: non sono passate nemmeno due settimane da quando era stata annunciata la precedente data ufficiale a novembre e oggi in molti si domandano che cosa sia realmente successo durante lo sviluppo.

Advertisement

Un rinvio di questa portata è infatti sicuramente clamoroso per un gioco sportivo, che ha bisogno di uscire il più vicino possibile all'inizio della stagione in corso.

Un lancio a marzo significa che, di fatto, Football Manager 25 uscirà quando le attuali stagioni calcistiche saranno quasi terminate: difficile dunque, di conseguenza, che molti utenti possano a quel punto essere interessati alle novità che Sports Interactive ha da offrire.

Dopo aver indagato su forum e social network, possiamo confermarvi che tra la community di Football Manager emerge dominante un sentimento di frustrazione, decisamente comprensibile considerando che i pre-order erano stati aperti appena pochi giorni fa.

La richiesta più comune dei fan, frustrati per l'accaduto, è quella dunque di cancellare direttamente la release di Football Manager 25, dato che comunque per ammissione degli stessi sviluppatori non includerà feature importanti: sarebbe quindi meglio, secondo l'opinione di molti fan, che Sports Interactive lo annulli e si concentri direttamente sul prossimo capitolo.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Effettivamente, tralasciando gli utenti iscritti a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) o PC Game Pass che potrebbero dargli una chance al day-one, è difficile immaginare che ci siano molti fan che a marzo siano interessati ad acquistare a prezzo pieno il nuovo manageriale calcistico.

La soluzione ideale suggerita dai fan — e condivisa, ad onor del vero, anche da chi vi sta scrivendo — sarebbe quella di rilasciare semplicemente un aggiornamento per le nuove rose e trasferimenti su Football Manager 24, anche a pagamento, come soluzione "tampone" in attesa della nuova versione.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Al momento Sports Interactive non ha però dichiarato alcuna intenzione di supportare l'ultimo capitolo della serie, dunque non sappiamo se l'idea sarà davvero presa in considerazione: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine con eventuali novità al riguardo.

In ogni caso, è evidente che gli sviluppatori dovranno lavorare duramente per riconquistare la fiducia dei fan, che sta vacillando non poco.