Dopo il mini frigo di Series X, ecco il tostapane ufficiale di Xbox Series S

Se il mini frigo di Series X non era abbastanza per i giocatori più "affamati" di novità, Microsoft ha deciso di svelare ufficialmente a sorpresa un nuovo elettrodomestico a tema, questa volta dedicato alla sua console meno potente.

Come segnalato da Windows Central, è infatti già disponibile in vendita da questo momento il tostapane ufficiale di Xbox Series S, che richiama in tutto e per tutto l'estetica della console per delle colazioni da vero gamer.

Advertisement

A differenza della vera Xbox Series S (la trovate su Amazon) presenta infatti un ingresso ampio, ma non per i vostri videogiochi fisici: inserendo il vostro pane, sarà tostato al centro anche un delizioso logo di Xbox.

Il progetto era già emerso lo scorso anno tramite un leak francese, ma sembrava essere uno scherzo elaborato, considerando che non se ne seppe più nulla: Xbox e Walmart hanno invece confermato la sua esistenza, rendendolo subito disponibile in vendita.

Un'idea decisamente geniale e che farà indubbiamente le gioie degli appassionati delle console di casa Microsoft, a patto di vivere negli Stati Uniti: nel momento in cui scriviamo questo articolo non è infatti possibile acquistarlo in Italia, né sembrano essere previsti piani per importarlo nel resto del mondo.

Il nuovo tostapane di Xbox Series S viene proposto a un prezzo di 39.99$: decisamente accessibile dunque e un motivo in più per augurarsi che anche gli italiani possano avere presto una "colazione da campioni".

Appare in ogni caso evidente che Microsoft continui a non prendersi troppo sul serio e di aver a tutti gli effetti abbracciato i meme che giravano sull'estetica delle sue console, trasformandoli in realtà. Se volete saperne di più, vi lasciamo alla pagina ufficiale di Walmart al seguente indirizzo.

Non è la prima volta che Xbox e la nota catena statunitense organizzano questo tipo di collaborazioni: lo scorso anno era stato avvistato anche un divertente frigorifero a forma di Creeper da Minecraft.