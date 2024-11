Dopo Bloodborne, gli autori di Lies of P annunciano il "loro" Red Dead Redemption

Lies of P si è rapidamente guadagnato la nomea di clone di Bloodborne ma, nel tempo, il soulslike di Neowiz ha guadagnato una sua grande identità e nel futuro il team vorrà ritentare l'esperimento con Red Dead Redemption.

Neowiz ha firmato un accordo per pubblicare un nuovo videogioco a tema noir ambientato nel selvaggio West, sviluppato dallo studio polacco Zakazane (tramite VentureBeat).

Questo gioco di ruolo, di cui non sappiamo nulla a partire dal nome, seguirà le vicende di uno sceriffo in una remota cittadina mineraria del West, alle prese con un mistero che minaccia di distruggere la comunità.

Sembra proprio che Neowiz e Zakazane vogliano cavalcare l'onda del fascino del franchise di Red Dead Redemption (da poco tornato anche su PC), con una rilettura in chiave noir e una struttura da GDR vero e proprio.

Gli autori di Lies of P (lo trovate su Amazon) si occuperanno della pubblicazione in tutto il mondo di questo titolo, mentre Zakazane sarà il team a svilupparlo direttamente.

Il gruppo di lavoro ha sede a Varsavia, è composto da 20 sviluppatori ed è stato fondato nel 2022 da ex-sviluppatori di CD Projekt Red (The Witcher, Cyberpunk 2077) e 11bit Studios (This War of Mine, Frostpunk).

Seung-Cheol Kim, co-CEO di Neowiz, ha dichiarato:

«Neowiz è impegnata a offrire giochi straordinari e narrativi, e siamo sempre alla ricerca di sviluppatori con la passione per le storie ben costruite. Quando abbiamo conosciuto Zakazane, abbiamo subito riconosciuto una sintonia nelle loro idee. Questo GDR neo-western arricchirà il nostro catalogo e riflette la nostra ambizione di creare franchise duraturi su PC e console.»

Anche il CEO di Zakazane, Jan Bartkowicz, ha espresso ovviamente soddisfazione per questa alleanza lavorativa, dichiarandosi "entusiasta fin da subito" di lavorare con l'azienda che ha reso Lies of P un successo.

Successo che ha portato Neowiz a considerare un sequel che potrebbe essere addirittura open world, insieme a un DLC in dirittura d'arrivo.