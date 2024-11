Dopo Baldur's Gate 3, un altro grande GDR di Larian sarebbe in arrivo su PS5 e Xbox

Dopo l'incredibile successo ottenuto da Baldur's Gate 3, Larian Studios è diventato indubbiamente uno dei team di sviluppo più popolari tra i fan, con diversi utenti che stanno riscoprendo le loro precedenti produzioni.

Prima che il team si dedicasse al terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate i primi due episodi su Amazon, se siete interessati), Larian aveva lavorato in particolar modo alla duologia Divinity Original Sin, particolarmente apprezzata da quanti fossero alla ricerca di giochi di ruolo vecchio stampo.

Ma è il secondo capitolo, Divinity Original Sin 2, che più di tutti ha fornito la base che ha aiutato a sviluppare il GOTY 2023: rigiocare la Definitive Edition può infatti rendere evidenti diverse ispirazioni, come una sequenza iniziale particolarmente simile o meccaniche di gameplay riadattate per gli standard di D&D.

Di conseguenza, Divinity Original Sin 2 Definitive Edition resta ancora oggi un acquisto consigliatissimo per chi ha divorato il terzo Baldur's Gate: con una ritrovata popolarità sulle console di ultima generazione, Larian Studios sarebbe pronta a cogliere l'occasione per pubblicarne nuove edizioni "next-gen".

Come segnalato da Gematsu sul social media X, il PEGI ha infatti pubblicato nuove classificazioni per il secondo Divinity Original Sin, confermando l'imminente arrivo di versioni PS5 e Xbox Series X|S.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Non dovrebbero esserci particolari novità e potrebbe trattarsi semplicemente di un upgrade per sfruttare al meglio le caratteristiche delle nuove console, ma è senza dubbio una scoperta interessante per chi vuole riscoprire uno dei migliori giochi di ruolo degli ultimi tempi.

Potete visualizzare voi stessi l'inserzione al seguente indirizzo: curiosamente, la data di uscita segnalata sarebbe quella odierna del 6 novembre, ma potrebbe trattarsi di un semplice placeholder.

Tuttavia, una nuova release a sorpresa potrebbe significare un reprint di edizioni fisiche, ormai diventate praticamente introvabili: staremo a vedere se sarà davvero così.

Come sempre, vi aggiorneremo sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più al riguardo: nel frattempo, ricordiamo che Larian si sta già preparando a un nuovo grande gioco di ruolo, che avrà il compito di alzare «ancora più in alto l'asticella».