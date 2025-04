DOOM gira su una versione fisica di DOOM? Ovvio, e potete comprarla

Sappiamo che DOOM gira su qualsiasi cosa, perché nella storia gli appassionati di videogiochi e programmatori si sono divertiti a installare il leggendario FPS su ogni tipo di oggetto possibile.

Ma DOOM può girare su una versione fisica di DOOM? La risposta è sì, e arriva da Limited Run Games.

A partire da oggi, infatti, sono ufficialmente aperti i preordini per DOOM + DOOM II: Will it Run Edition (nomen omen), una collezione limitatissima a 666 copie che riporta in scena due dei capisaldi assoluti del genere FPS in un pacchetto senza precedenti.

Il preordine chiuderà domenica 18 maggio 2025 alle ore 23:59, ed è bene chiarirlo subito: una volta finiti, non ci saranno ristampe.

Nell'edizione sono presenti:

DOOM e DOOM II (in versione PC con codice digitale Steam)

Cofanetto big box in due parti

Set di cassette audio con slipcase: include sia la colonna sonora classica sia quella moderna "IDFKR" firmata Andrew Hulshult

Una statua magnetica del Cacodemon fluttuante (alto 7,6 cm con base da 12,7 cm)

Mini-Cacodemon portatile che gioca DOOM

Pacchetto di 5 carte collezionabili casuali

Certificato di autenticità numerato

Il tutto in una scatola da collezione in cui potrete letteralmente giocare DOOM, con tanto di schermo speaker integrato.

Il pacchetto, dall'ovvio costo di $666,66, include inoltre non solo le versioni classiche di DOOM e DOOM II, ma anche tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati negli anni: TNT: Evilution, The Plutonia Experiment, Master Levels, No Rest for the Living, Sigil e Sigil II, oltre al nuovo episodio Legacy of Rust, realizzato in collaborazione da id Software, Nightdive Studios e MachineGames.

Sul sito di Limited Run Games esistono anche versioni più normali, per così dire, ma i fan di DOOM non possono non avere una scatola su cui gira DOOM.

Che si aggiunge al tagliaerba e Nintendo Alarmo, tra le mille cose su cui DOOM è stato installato nel tempo.