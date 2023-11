DOOM ora è giocabile in multiplayer su un tagliaerba, perché sì

DOOM ha creato una serie popolare di situazioni al limite del grottesco in cui il leggendario shooter di idSoftware è stato installato su qualsiasi cosa, e questa serie non sembra volersi fermare affatto.

Un videogioco che è entrato nella cultura pop, diventato l'emblema della scena PC e del mondo degli appassionati di hardware come dimostrano i tanti modi e luoghi in cui è stato fatto girare, tra cui il blocco note.

Sembrava che le cose in cui inserire DOOM potessero essere finite una volta per tutte ma, evidentemente, non c'è limite all'immaginazione degli appassionati di tecnologica.

Perché, come riporta PC Games N, qualcuno ha installato lo sparatutto all'interno di un tosaerba robotizzato, creando per altro una modalità multiplayer.

Nel corso del Dreamhack 2023 è nata una collaborazione stranissima tra DOOM e Husqvarna (l'azienda svedese di prodotti energetici per esterni), per celebrare il 30esimo anniversario dello sparatutto. Perché non farlo collegando due dei loro tosaerba Auto Mower 430X Nera, che costano $3.800 l'uno, iper eseguire la modalità multiplayer di DOOM in modalità 1v1?

Il tutto sul piccolissimo schermo del macchinario, attraverso il quale i due giocatori si sono potuti sfidare a colpi di frag con i piccolissimi pulsanti per dare gli input necessari.

Nonostante la scomodità sembra che la cosa abbia funzionato perfettamente, visto che nel corso del Dreamhack 2023 ci sarà anche un piccolo torneo in questa strana modalità. Perché giustamente tutta questa bellezza non poteva rimanere confinata in un misero esperimento tecnologico.

Per celebrare la grande storia di DOOM ci sarà una reunion a dir poco leggendaria, tra John Romero e John Carmack, che sarà trasmessa in streaming prossimamente.

Per un tuffo nel viale dei ricordi, sappiate che i vecchi giochi della serie sono disponibili all'interno della Doom Slayers Collection, che potete trovare comodamente su Amazon per rivivere i fasti dell'epoca.