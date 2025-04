DOOM del 2016 a soli 3.69 euro, ma per poco

Una delle esperienze FPS più esplosive e acclamate dell’ultimo decennio sbarca su GOG a prezzo decisamente basso.

DOOM (il capitolo del 2016, che trovate anche su Amazon) è ora disponibile sulla piattaforma DRM-free di CD Projekt, e per celebrare l’arrivo è in offerta lancio a soli 3,69 euro fino al 2 maggio.

Per chi se lo fosse perso, DOOM è il reboot moderno della leggendaria saga creata da id Software.

Questo capitolo ha riportato in auge le origini frenetiche e brutali della serie, mescolandole con una fluidità di gameplay e una direzione artistica che hanno conquistato pubblico e critica (e anche noi).

Un arsenale devastante, un protagonista che non fa prigionieri, e un comparto audio che ti carica di adrenalina già al menu principale: quando DOOM è tornato, lo ha fatto col botto.

La versione disponibile su GOG qui ha il grande vantaggio di essere completamente priva di DRM, una caratteristica sempre più apprezzata da chi vuole possedere davvero ciò che acquista. Non è necessario alcun client, né una connessione permanente: scarichi, installi e giochi.

È importante sottolineare che, a dispetto del prezzo irrisorio, si tratta della versione completa del gioco, comprensiva di tutte le patch e gli aggiornamenti pubblicati. Tuttavia, non include il comparto multiplayer, che rimane ancorato ai server Bethesda.

Questo però non è un gran problema: la campagna single-player è il cuore pulsante dell’esperienza, e regala ore di puro massacro infernale che ancora oggi regge il confronto con molti titoli moderni.

A meno di 4 euro questa è semplicemente un’offerta imperdibile. Ritrovare DOOM su GOG significa che possiamo finalmente goderci l’intera mattanza anche offline, senza launcher invadenti o connessioni obbligatorie. Se non l’hai mai giocato, ora hai zero scuse. E se l’hai già fatto, rifarlo in modalità Ultraviolento non ha mai fatto male a nessuno. In attesa del prossimo DOOM: The Dark Ages, che non sembra essere affatto male.