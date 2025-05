Miyamoto svela il motivo del cambio di look di Donkey Kong

Viviamo nel mondo in cui cambiare il design di un personaggio come Donkey Kong è in grado di scatenare delle vere polemiche, e recentemente Shigeru Miyamoto è tornato nuovamente sull'argomento spiegando il perché e i retroscena di questa scelta.

Il primo avvistamento di questo "nuovo" Donkey Kong c'è stato nel primo trailer di quello che abbiamo scoperto essere Mario Kart World, prima dello sguardo approfondito e definitivo avuto con il reveal di Donkey Kong Bananza, il titolo in solitaria in arrivo per Nintendo Switch 2.

Una volta confermata questa nuova veste per lo scimmione di Nintendo sono nate le suddette polemiche, che hanno portato anche Nintendo a dover dire la sua a un certo punto.

E ora Shigeru Miyamoto, che Donkey Kong l'ha creato, ha recentemente commentato il nuovo design del personaggio e la sua evoluzione nel corso degli anni, in vista dell'imminente uscita di nuovi progetti che lo vedono protagonista. Intervistato da IGN US, Miyamoto ha offerto una prospettiva unica sul processo di crescita del suo personaggio.

«Quando si tratta della creazione e del lavoro sui personaggi, continuo a ricoprire un ruolo attivo in tal senso», ha dichiarato Miyamoto, sottolineando il suo coinvolgimento diretto nel dare forma alle icone Nintendo.

Ripercorrendo la storia dell'elegante scimmione, Miyamoto ha ricordato la collaborazione con Rare per il primo Donkey Kong Country, un titolo che ha segnato un'epoca e ha contribuito a definire l'estetica del personaggio per anni.

Il desiderio di far evolvere Donkey Kong e renderlo più espressivo ha portato a nuove direzioni. Miyamoto ha citato specificamente lo sviluppo di Jungle Beat che, grazie alle tecnologie disponibili all'epoca, ha permesso di infondere maggiore espressività nel personaggio, un aspetto che Miyamoto considera fondamentale.

«Tornando al design che Rare aveva concepito, lo abbiamo rivalutato: cosa possiamo fare con il design per renderlo più espressivo?», ha aggiunto Miyamoto, evidenziando un processo di ricerca e adattamento continuo.

Questa riflessione ha culminato nella decisione di adottare il nuovo design per il film di Super Mario in cui è presente anche Donkey Kong protagonista, un chiaro segno di come l'espressività del personaggio sia una priorità anche al di fuori del contesto videoludico.

Un'espressività che vedremo ovviamente anche in Donkey Kong Bananza, che per qualche motivo avrà anche un linguaggio segreto.