Da oggi, 31 agosto, sono ufficialmente disponibili i nuovi giochi gratis di Xbox Free Play Days, la promozione che consente a tutti gli utenti abbonati sulle console di casa Microsoft di poter accedere a diversi titoli selezionati per l’intero fine settimana.

L’iniziativa vi consentirà di scaricare e utilizzare completamente gratis per tutto il weekend alcuni nuovi giochi selezionati, a patto però di essere iscritti a Xbox Live Gold o, in alternativa, a Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon).

Già a inizio agosto i Free Play Days hanno offerto giochi niente male, ma a quanto pare ora è il momento di fare sul serio.

Come riportato anche da Onmsft, gli Xbox Free Play Days tornano con un'altra serie di giochi da provare per gli abbonati.

L'evento Free Play Days di questa settimana va da giovedì 3 agosto a domenica 3 settembre. Poco sotto, i giochi che potrete provare gratuitamente.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

LEGO 2K Drive (Xbox One)

(Xbox One) Dead By Daylight

Per poter giocare ai titoli in questione dovrete trovarli ed installarli, singolarmente dalle pagine relatives u Xbox.com. Da lì verrete indirizzato al Microsoft Store, dove è necessario che abbiate effettuato l’accesso per vedere l’opzione per l’installazione con il vostro abbonamento Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate.

Infine, per scaricarli su console, dovrete andare sulla scheda Abbonamenti in Xbox Store e accedere all’area membri Gold per individuare la raccolta Free Play Days su Xbox One e Xbox Series X|S.

Vi ricordiamo che come di consueto la prova sarà limitata fino all’inizio della prossima settimana, ma durante il tutto periodo della promozione potrete accedere alle edizioni standard complete senza alcun ulteriore vincolo.

