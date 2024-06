Disney Epic Mickey: Rebrushed è pronto al lancio: data d'uscita e trailer

Se siete tra coloro che non vedevano l'ora di potersi tuffare di nuovo nelle atmosfere tutte favole e colori di Disney Epic Mickey: Rebrushed – che reimmagina il grande classico videoludico con mezzi tecnici moderni – sappiate che non dovrete attendere ancora a lungo.

Oggi THQ Nordic ha infatti pubblicato un nuovo trailer del gioco, che uscirà il 24 settembre su PC e su tutte le console.

Potete vedere il platform, sviluppato da Purple Lamp, in azione direttamente nel video qui sotto.

Nel video è possibile vedere anche una Collector's Edition che dovrebbe accompagnare la release e che includerà tra le altre cose una statua di 28 centimetri di Topolino.

L'annuncio è arrivato in concomitanza all'apertura dei pre-ordini digitali, che tra le altre cose daranno diritto anche a ventiquattro ore di accesso anticipato a coloro che decidessero di acquistare il gioco in prenotazione.

«Nato da un'idea di Warren Spector e reinterpretato da Purple Lamp, Disney Epic Mickey: Rebrushed riporterà in vita un grande classico avvalendosi di un comparto grafico all'avanguardia e di controlli ottimizzati» leggiamo nella descrizione ufficiale.

«Anche Topolino potrà contare su nuove abilità, come lo scatto, lo schianto e la corsa. La trama coinvolgente alla base del gioco lo renderà un'esperienza indimenticabile sia per i vecchi fan che per i nuovi arrivati. Unisciti a Topolino e svela i misteri di Rifiutolandia in questo omaggio all'eredità Disney».

L'uscita è prevista su PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.