Disney Dreamlight Valley cambia tutto, non sarà più free-to-play

Disney Dreamlight Valley si è già mostrato da un po' con una versione ad accesso anticipato e la promessa che, una volta uscito, sarà un titolo free-to-play. Promessa infranta dal team di sviluppo, che ha optato per una release a prezzo pieno.

Come potete vedere dalla versione già presente su Amazon, infatti, il titolo sarà commercializzato normalmente con tanto di edizione fisica, contrariamente a quanto assicurato in precedenza.

Il 5 dicembre prossimo, Disney Dreamlight Valley uscirà dall'accesso anticipato e diventerà un gioco completamente diverso dal punto di vista economico (come riporta Polygon).

Gli sviluppatori hanno motivato la loro scelta, dettata dalla volontà di riuscire a rendere più sostenibile lo sviluppo e l'aggiornamento del gioco:

«Questa scelta garantisce che Disney Dreamlight Valley sarà in grado di continuare a offrire un'esperienza di gioco premium per tutti i giocatori. Per noi è importante mantenere la nostra promessa di continuare a fornire aggiornamenti gratuiti di contenuti che aggiungano nuovi personaggi, regni, vestiti, mobili e altre sorprese alla tua Valle.»

Da ora in poi, infatti, ci saranno varie edizioni del gioco tra cui scegliere.

Il gioco base costerà $39.99, mentre la Cozy Edition sarà venduta a $49.99 e includerà una copia fisica del gioco con 14.500 Pietre di luna, una skin per la casa, 5 skin per i procioni e un maglione del gatto del Cheshire, oltre a un poster fisico e un foglio di adesivi. Infine ci sarà l'inevitabile Gold Edition, dedicamente unicamente al mercato digitale, e includerà il prossimo pass di espansione al costo di $69.99, con 15.000 Pietre di luna, un animale capibara fiorito, una casetta estiva fiorita e un nuovo costume per avatar.

Per chi possedeva Disney Dreamlight Valley, e in generale prima del 5 dicembre, ci saranno in omaggi gli oggetti cosmetici esclusivi dell'edizione Gold, con un bonus di 2.500 Pietre di luna.

Se stavate considerando l'acquisto vi raccomandiamo di recuperare la nostra recensione dell'accesso anticipato, in cui vi avevamo detto che «è una fantastica esperienza, che regala degli ottimi momenti di gameplay.»