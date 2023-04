Disney+: abbonati ora e vedi il film Peter Pan & Wendy

Se siete appassionati di film Disney, Star Wars o dei cinecomic Marvel, Disney+ è il servizio di streaming ideale per voi. Con Disney+ potrete accedere a un'ampia varietà di film e serie TV appartenenti a questi mondi, inclusi alcuni contenuti esclusivi disponibili soltanto su questa piattaforma.

Disney+ offre inoltre tutti i contenuti prodotti dalla Fox, sia film che serie TV, garantendo un'ampia selezione di opere adatte a tutta la famiglia, dai più piccoli agli adulti. L'abbonamento mensile a Disney+ ha un costo di 8,99€ al mese, tuttavia si consiglia di scegliere l'abbonamento annuale, il cui prezzo scontato è di 89,90€, permettendo di risparmiare il 15% rispetto alla sottoscrizione mensile.

In particolare, grazie a Disney+ potrete vedere il nuovo film Peter Pan & Wendy, la cui sinossi recita:

Wendy Darling, una ragazzina che ha paura di lasciare la casa natia, incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta di crescere. Insieme a lui, ai propri fratelli e alla fatina Trilly, intraprende un viaggio verso il magico mondo dell'Isola che non c'è, dove si imbatte nel malvagio pirata Capitan Uncino e si lancia in un'avventura che le cambierà la vita per sempre.

Disney+ vi permette di accedere ad un vasto catalogo di film, serie TV, cartoni animati e tanto altro ancora, costantemente in aggiornamento. Oltre ai classici Disney, su Disney+ sono presenti tantissimi altri contenuti per grandi e piccini, a partire dagli splendidi documentati firmati National Geographic, passando ai cinecomic Marvel per finire alla sezione Star, nella quale trovate anche film e serie per adulti, come American Horror Story, Alien, X-Files e molto altro ancora.

Tra le ultime novità, non possiamo che citarvi anche la terza stagione di The Mandalorian, serie TV ambientata cinque anni dopo gli eventi del film "Il ritorno dello Jedi" che segue le avventure del Mandaloriano, un cacciatore di taglie solitario interpretato da Pedro Pascal, che viaggia attraverso la galassia dopo la caduta dell'Impero.

Ricordiamo che su Disney+ trovate anche tutti i film Disney a poca distanza dalla loro uscita al cinema e, grazie alla funzionalità GroupWatch, potrete visionare i contenuti e commentarli anche mentre vi trovare lontani dai vostri amici e/o cari.

Vi consigliamo assolutamente di abbonarvi a Disney+ per questo e tantissimi altri contenuti di cui innamorarvi! Infine, vi rammentiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.