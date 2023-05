Disgaea 7 Vows of the Virtueless ha una data di uscita

Via comunicato stampa, è stato confermato che Disgaea 7 Vows of the Virtueless arriverà su Nintendo Switch, PS4, PS5 e PC il 6 ottobre 2023 in Europa.

Dopo il successo di Disgaea 6, è giunto il momento di prepararsi al settimo episodio ufficiale della saga di RPG tattici di matrice nipponica

Inoltre, ad accompagnare la notizia troviamo anche un ricco trailer della storia, visionabile nel player sottostante.

La descrizione ufficiale recita:

Due improbabili alleati. Un viaggio indimenticabile. La lotta per liberare Hinomoto sta per scoppiare in Disgaea 7: Vows of the Virtueless! Per sfidare il tirannico Demmodore Opener e i suoi Demonic Magistrates, Fuji e Pirilika devono raccogliere sette potenti armi della leggenda. Riuscirà questa difficile alleanza, minacciata da idee contrastanti, a superare i pericoli che si prospettano? Scopri di più nel trailer dedicato alla storia!

Infine, ci è stato comunicato che NIS America terrà un AMA con il Director di Disgaea 7 Vows of the Virtueless, Shunsuke Minowa, il 7 giugno 2023 alle ore 22:00 CET su Reddit.