Molti di voi ricorderanno sicuramente ToeJam and Earl, la bizzarra serie che ha fatto ballare milioni di giocatori sulle note funk di due alieni in cerca di pezzi della loro astronave dispersi sulla Terra. Dopo il successo di Back in the Groove del 2019, i fan si chiedevano quando avrebbero potuto rivedere in azione la coppia più eccentrica dell'universo videoludico. La risposta è arrivata direttamente da Greg Johnson, co-creatore della serie, durante una sessione di domande e risposte su Reddit che ha riacceso le speranze della community.

Johnson ha confermato quello che molti speravano di sentire: un nuovo ToeJam and Earl è effettivamente in fase di pianificazione. Tuttavia, il veterano sviluppatore ha mantenuto un approccio cauto nelle sue dichiarazioni, ammettendo candidamente che al momento si tratta poco più di intenzioni concrete. "Posso dire che un nuovo gioco è in fase di pianificazione. Abbiamo intenzione di farlo accadere", ha dichiarato Johnson, senza però sbilanciarsi sui tempi di realizzazione.

Quello che rende particolarmente interessante questo annuncio è l'approccio produttivo completamente diverso rispetto al passato. A differenza di Back in the Groove, sviluppato internamente da HumaNature Studios, il nuovo progetto verrà affidato a un team esterno. La direzione creativa sarà nelle mani di Nap, il talentuoso produttore che ha già dimostrato le sue capacità lavorando proprio al precedente capitolo della serie.

Le prime indicazioni sul gameplay suggeriscono un approccio nostalgico ma innovativo. Johnson ha spiegato che il nuovo titolo rappresenterà "una combinazione dei giochi uno e due, incorporando alcune delle idee di design del gioco 2 originale che non fu mai realizzato". Questa filosofia sembra ricalcare quella di Back in the Groove, che aveva saputo mescolare sapientemente elementi di remake, remix e contenuti completamente inediti, conquistando sia i fan storici che i nuovi giocatori.

L'universo di ToeJam and Earl si sta espandendo anche oltre i confini videoludici. Il franchise sta infatti per sbarcare al cinema grazie a Amazon Studios, che nel dicembre 2022 aveva annunciato lo sviluppo di un film dedicato alla coppia aliena. Tuttavia, anche questo progetto sembra attraversare una fase di stallo, principalmente a causa della ricerca di un regista adatto alla particolare atmosfera della serie.

Johnson ha rivelato di aver già letto la sceneggiatura del film, descrivendo un progetto che potrebbe prendere direzioni molto diverse dal punto di vista stilistico. La storia, ambientata principalmente sulla Terra, si presterebbe tanto a un trattamento completamente animato quanto a una realizzazione in stile misto, simile a quanto visto nei recenti film di Sonic. Il co-creatore della serie ha ammesso di essere curioso quanto i fan riguardo alle scelte definitive che verranno prese dal team di produzione.