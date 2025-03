Digimon sta per lanciare la sfida a GCC Pokémon Pocket

Il guanto di sfida sembra proprio essere stato lanciato: Digimon è pronto a rinnovare lo scontro con Pokémon, questa volta sul campo dei videogiochi dedicati alle carte collezionabili.

Anche i Digimon possiedono infatti il loro set di carte collezionabili, sebbene non abbiano mai raggiunto lo stesso livello di popolarità del franchise di Game Freak (se siete curiosi, potete trovare diversi set su Amazon), ma chissà che le cose non possano cambiare presto.

Come segnalato infatti prontamente dagli utenti sul forum ResetEra, l'account ufficiale dedicato al gioco di carte collezionabili di Digimon ha pubblicato un nuovo teaser, che sembra anticipare l'arrivo di un nuovo videogioco per smartphone.

Nel video in questione si vede infatti Renamon — uno dei Digimon più celebri — afferrare uno smartphone per poi finire al suo interno: un teaser che ci invita poi ad assistere al Digimoncon per saperne di più su questo nuovo progetto.

Direi che sembra abbastanza evidente la voglia di provare a conquistare una fetta di mercato monopolizzata dal recente GCC Pokémon Pocket, rinnovando dunque uno scontro storico ma spostandolo sui giochi di carte mobile.

La Digimoncon si svolgerà alle ore 3.00 italiane del mattino del 20 marzo: in tale giornata dovremmo dunque scoprire tutte le novità su questo misterioso progetto mobile per gli amanti dei giochi di carte.

Staremo a vedere se riuscirà effettivamente a creare insidie nel mercato di GCC Pokémon Pocket: ovviamente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più sul nuovo gioco mobile in questione.

Nel frattempo, il videogioco mobile dedicato alle carte Pokémon non ha alcuna intenzione di restare a guardare: proprio nelle scorse ore sono state annunciate grandi novità per i controversi scambi.