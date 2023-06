Diablo 4 si aggiorna di nuovo: ecco le novità

Diablo 4 è uscito ormai da diverse settimane, ma a quanto pare ora è il momento di una nuova e importante patch per l'ARPG di Blizzard.

Il sequel di Diablo 3 (trovate la Eternal Collection su Amazon) ha infatti avuto da subito un numero di aggiornamenti costanti, atti a migliorarne le caratteristiche.

Basti pensare alla patch rilasciata durante i primi giorni di giugno, la quale si preoccupava di risolvere principalmente diversi bug, insieme ad alcune piccole modifiche di bilanciamento.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, è il momento del Title Update 1.0.3 di Diablo 4.

L'aggiornamento, che porta il gioco alla versione 1.03, stando a quanto comunicato direttamente da Blizzard mira sia a correggere alcuni problemi di stabilità e ad aggiustare problemi di bilanciamento delle classi e dei punti esperienza guadagnati nelle Spedizioni Incubo.

Ma non solo: la patch 1.0.3 risolve un bug per il quale la telecamera non poteva essere ingrandita quando ci si univa a un incontro con un world boss.

Inoltre, è stato anche risolto un problema per cui gli utenti che utilizzavano computer portatili con determinate schede grafiche dedicate non erano in grado di giocare.

Per chi se lo stesse chiedendo, l'aggiornamento ha una dimensione di 200 MB e Battlenet lo scaricherà automaticamente al prossimo avvio del client. Potete anche trovare l'elenco completo dei cambiamenti per tutte le classi qui.

Nella nostra video recensione del gioco vi abbiamo spiegato a chiare lettere che «la ricerca della Figlia dell'Odio, madre di Sanctuarium, è un'avventura unica e coinvolgente che non mancherà di appassionare sia i fan storici del franchise che i nuovi adepti.»

Ma non solo: giorni fa un giocatore di Diablo 4 ha raggiunto il livello 100 in modalità Hardcore a pochi giorni dall'uscita, per poi perdere tutto.

Infine, alcuni giorni fa il direttore generale Rod Fergusson ha confermato che Blizzard sta già lavorando non a una, bensì a due espansioni per Diablo 4.