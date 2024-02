Devil May Cry Remake, Hideki Kamiya amerebbe farlo

Devil May Cry è una serie che non ha certo bisogno di presentazioni, sebbene il primo capitolo è ancora nel cuore dei fan.

Dopo il quinto episodio, disponibile anche su current-gen (lo trovate su Amazon), il futuro della serie è ignoto.

Sì, c'è stato di recente Peak of Combat, ossia il ritorno ufficiale del franchise, ma nel campo dei giochi gratuiti su smartphone e tablet.

Ora, come riportato anche da Wccftech, Hideki Kamiya, creatore di Devil May Cry, vorrebbe rifare il primo capitolo della serie insieme ad altri suoi giochi: lo ha confermato lui stesso in un nuovo video.

Parlando durante la quinta puntata del suo Kamiya Responds to Your Comments, il game designer ha risposto a un commento che chiedeva un remake del primo DMC, affermando che, nonostante l'uscita di un remaster in HD, gli piacerebbe rifare il gioco da zero.

Secondo lui, anche giochi come Viewtiful Joe e l'originale Bayonetta dovrebbero ricevere lo stesso trattamento, con una grafica aggiornata e un game design più sofisticato.

L'originale Devil May Cry - uscito su console PlayStation 2 nel lontano 2001 - è un gioco unico rispetto al resto della serie, in quanto è una miscela di Resident Evil con meccaniche action (accompagnato da una colonna sonora Rock e Heavy Metal che enfatizza i numerosi combattimenti), ancora impareggiabile dal punto di vista dell'atmosfera.

Tuttavia, è improbabile che Capcom sottragga il franchise a Hideaki Itsuno, che ha portato la serie a nuove vette con Devil May Cry 5.

Vero anche che il contributo di Hideki Kamiya è stato fondamentale nel rendere PlatinumGames uno studio così apprezzato da tutti, ma dopo circa 16 anni, il director si è detto pronto ad andare a caccia di nuove avventure.

Parlando invece di altre serie Capcom, pare certo che la serie di Resident Evil vedrà presto l'arrivo di altri remake.