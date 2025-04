Devil May Cry 6 è già in sviluppo? Nuovo "indizio" da Dante

La saga videoludica di Devil May Cry sta sicuramente affrontando un periodo molto difficile: dopo l'addio dello storico director Hideaki Itsuno, sembrava che il destino della serie action di Capcom fosse ormai segnato.

Ma sembra che la casa giapponese non abbia alcuna intenzione di lasciar cadere nell'oblio le avventure di Dante: proprio pochi giorni fa è stata infatti pubblicata una nuova serie animata su Netflix che, nonostante abbia una continuità temporale diversa dalla saga videoludica, sta inevitabilmente riaccendendo l'interesse degli appassionati.

Nel frattempo, una flebile speranza per Devil May Cry 6 è arrivata inaspettatamente da Reuben Langdon, voce ufficiale di Dante a partire da Devil May Cry 3, sebbene sia più probabile che si sia trattato di un semplice errore.

Tech4Gamers segnala infatti che in un'intervista rilasciata al canale YouTube CultureScape, l'attore ha affermato che il cast originale si era riunito per registrare le voci dei loro personaggi per Devil May Cry 6, prima di correggersi subito dopo e chiarire che stava parlando del quinto capitolo della saga (potete recuperarlo su Amazon).

Personalmente ritengo altamente probabile che si sia trattato di un errore, piuttosto che di un "leak" vero e proprio: Reuben Langdon stava infatti parlando di come il reboot DmC non era stato recepito positivamente dai fan, motivo per il quale Capcom aveva deciso di richiamare il cast originale e tornare a lavorare sulla saga amata dalla community.

Resta tuttavia affascinante la suggestione che Devil May Cry 6 possa davvero essere già in sviluppo: non sarebbe certo la prima volta che un attore si faccia scappare piccoli "annunci" per errore.

Per il momento, non posso fare altro che invitarvi a prendere questo piccolo teaser con fortissime precauzioni, ma la nostra redazione vi terrà prontamente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le eventuali novità del caso.

