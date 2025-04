Devil May Cry 5 risorge grazie al prezzo bomba di 7,49€

L'universo di Devil May Cry sta vivendo una rinascita sorprendente in questi giorni, con un'impennata di giocatori che tornano a impugnare le iconiche spade di Dante e Nero.

Il fenomeno è stato innescato dalla recente uscita dell'anime su Netflix lo scorso 3 aprile, ma ciò che sta veramente attirando l'attenzione dei fan è l'incredibile offerta su Steam che ha reso Devil May Cry 5 più economico di un pranzo.

Questa combinazione di eventi ha riportato la celebre saga hack and slash sotto i riflettori (considerando anche che è tutta in forte sconto), dimostrando ancora una volta come la fusione tra diversi media possa rivitalizzare anche franchise storici del mondo videoludico.

La promozione su Steam offre Devil May Cry 5 con il DLC di Vergil a soli 7,49 euro, mentre l'edizione deluxe è disponibile a 9,99 euro – prezzi che rendono questi titoli realmente imperdibili.

Il quinto capitolo della serie (che trovate su Amazon), rilasciato nel 2019, ha inoltre visto un'impennata di giocatori contemporanei nelle ultime ore, passando da una media di 2.500 a un picco di quasi 6.809.

Sebbene questi numeri siano lontani dai quasi 89.000 giocatori del periodo di lancio, rappresentano comunque un segnale significativo dell'interesse rinnovato.

La promozione resterà attiva fino al 16 aprile, offrendo ai nuovi giocatori l'opportunità di scoprire uno dei franchise più influenti nel panorama dei giochi d'azione.

Devil May Cry 5 continua la tradizione di eccellenza della serie, come testimonia il suo punteggio di 87 su Metacritic e l'impressionante 96% di recensioni positive su Steam, che gli hanno garantito lo status di gioco eccellente.

L'anime di Netflix ha chiaramente riacceso l'interesse per la saga (seppur con qualche polemica), creando un perfetto esempio di sinergia tra diversi media dell'intrattenimento.

Per chi fosse interessato a scoprire o riscoprire questo mondo di demoni e cacciatori, la promozione attuale - che trovate qui - rappresenta un'occasione imperdibile. Il successo duraturo di Devil May Cry dimostra come, nel panorama sempre più affollato dei videogiochi d'azione, la qualità e l'originalità continuino a distinguersi e a mantenere un posto speciale nel cuore dei giocatori, anche a distanza di anni.