Devil May Cry 3 sta per "risorgere", grazie ai fan

La community di Devil May Cry sta per essere premiata con una modifica che potrebbe rivoluzionare l'esperienza di gioco del terzo capitolo della serie.

"Crimson", una mod ambiziosa sviluppata da appassionati per la versione PC di Devil May Cry 3 (gioco che trovate su Amazon), vedrà la sua versione beta pubblicata il 13 maggio prossimo, portando con sé un pacchetto di miglioramenti tanto estesi da far impallidire molti remake ufficiali.

L'annuncio, accompagnato da un trailer di cinque minuti, ha mostrato come questo progetto amatoriale miri a modernizzare radicalmente un titolo che, nonostante gli anni, continua a godere di un seguito appassionato.

Il trailer di presentazione ha svelato una serie di aggiunte tecniche che potrebbero trasformare radicalmente il gameplay.

Tra le novità più rilevanti spicca l'introduzione dell'inerzia nei combattimenti aerei, un sistema che permetterà ai giocatori di eseguire combo basate sul movimento molto più fluide e spettacolari.

La modifica implementerà anche il "Guardfly", una meccanica unica che consentirà a Dante di sfruttare le proprietà delle abilità di Guardia dello stile Royal Guard mentre è in aria, permettendogli di volare attraverso lo schermo similmente a quanto possibile in Devil May Cry 4.

Le modifiche non si limitano alle meccaniche di movimento. Crimson introdurrà hitbox più generose per i "jump cancel", aumentando il tempo di "juggle" dei nemici e rendendo più accessibili tecniche avanzate di combattimento.

Ma non solo: anche l'interfaccia utente verrà completamente rinnovata, con l'introduzione di una ruota per la selezione delle armi e la possibilità di cambiare stile di combattimento al volo, funzionalità che erano state introdotte nella versione per Nintendo Switch della Special Edition.

Mentre i fan attendono con impazienza questa mod, il franchise di Devil May Cry sta vivendo un momento di rinascita mediatica grazie alla serie animata Netflix, recentemente rinnovata per una seconda stagione.

Restando in tema, quanto conosci Devil May Cry? Mettiti alla prova nel nostro quiz che trovate qui.