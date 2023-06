Destroy All Humans! a meno di 10€! 75% di sconto!

Anche oggi, venerdì 2 giugno 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo la versione PS4 di Destroy All Humans!, che attualmente potete portarvi a casa a soli 9,98€, rispetto agli usuali 39,99€ di listino, con uno sconto del 75% e un risparmio reale di 30€.

Remake dell'originale del 2005, la versione PS4 di Destroy All Humans! mantiene intatto lo spirito del titolo originale, aggiungendo grafica rinnovata e migliorata, oltre a un gameplay più fluido. La caratteristica più unica di Destroy All Humans! è sicuramente la sua ambientazione satirica degli anni '50, che riflette i cliché e le paure dell'epoca, come l'isteria anticomunista e l'ufologia.

Advertisement

Destroy All Humans! mette il giocatore nei panni di Cryptosporidium 137 (Crypto per gli amici), un alieno dall'aspetto buffo inviato sulla Terra con il compito di distruggere l'umanità e raccogliere il DNA umano.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che "siamo soddisfatti del lavoro svolto dai ragazzi di Black Forest Games su Destroy All Humans!, nonostante qualche inciampo di troppo a livello di intelligenza artificiale ed un livellamento verso il basso della difficoltà rispetto al titolo originale del 2005. Il motore grafico dona nuova vita ad ambienti e personaggi, riportando su schermo l'umorismo dissacrante della produzione ed il suo riuscito connubio tra azione in terza persona e fasi stealth".

Leggi anche Giochi PS4 | I migliori del 2023

Questa offerta sono solo alcune di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori TV gaming.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.