Destiny 2 non è arrivato alla fine: Bungie svela Frontiers

Il viaggio di Destiny 2 è stato lunghissimo e fatto di alti e bassi ma, nonostante questo, Bungie non ha intenzione di mollare la presa ed ha annunciato Frontiers, nome in codice per qualcosa di non ancora ben chiaro.

Bungie ha appena concluso la lunga saga della luce e dell'oscurità in Destiny 2: La Forma Ultima, che è disponibile in questi giorni.

Sembrava che potesse essere effettivamente la fine, anche come suggerisce il nome, vista anche la situazione in cui è al momento Bungie, con un team di sviluppo sempre più traballante, che difficilmente avrebbe fatto pensare che si potesse imbarcare in una nuova avventura.

Ma effettivamente non è così perché, poche ore fa, Bungie ha annunciato un nuovo progetto dedicato a Destiny 2 (tramite The Verge).

In uno speciale streaming, il team di sviluppo ha rivelato i primi dettagli sui suoi piani per il resto dell'anno con Destiny 2, annunciando anche un progetto per il 2025 con il nome in codice "Frontiers".

Fino all'arrivo di Frontiers, Destiny 2 continuerà con nuovi episodi e contenuti narrativi che esplorano ciò che è accaduto dopo la conclusione di La Forma Ultima.

Sarà un racconto in tre parti, pubblicate nel corso dell'anno, che porteranno effettivamente all'anno 11 di Destiny 2 nel 2025, con il nuovo contenuto "Frontiers" che prenderà forma.

A parte dire che «il viaggio continua», Bungie non si è sbilanciata in altri modi. Non è chiaro quale trama coprirà il contenuto di Frontiers, ma non sembra essere la grande espansione annuale che Bungie tipicamente pubblica.

Niente Destiny 3, quindi, almeno pr il momento.

La Forma Ultima di Destiny 2 porta con sé delle aspettative molto alte in ogni caso, perché promette di essere grande almeno 5 volte Elden Ring. Almeno stando allo spazio necessario per installare il contenuto.

Fino a che non capiremo l'entità dell'espansione all'arrivo di Shadow of the Erdtree (lo trovate su Amazon), il DLC che espanderà il kolossal di From Software ancora dando ai giocatori tanti contenuti tra armi, segreti e boss da affrontare.