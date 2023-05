Desktop gaming ASUS ROG con RTX 3060 Ti scontato di 500€!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, lunedì 15 maggio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il desktop gaming ASUS ROG Strix G15, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.399,99€, rispetto agli usuali 1.799,99€ di listino, per un risparmio reale di 400€ e uno sconto del 22,22%.

ASUS ROG Strix G15 è un potente desktop gaming che presenta un design audace ed elegante, caratterizzato da linee pulite e un'illuminazione RGB personalizzabile che si adatta perfettamente a qualsiasi configurazione di gaming.

Il desktop gaming ASUS ROG Strix G15 è equipaggiato con un processore Intel Core i5 e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, che insieme forniscono la potenza necessaria per gestire i giochi più recenti e più esigenti a impostazioni elevate. Questo desktop da gaming è inoltre dotato di 16 GB di memoria RAM e di un SSD da 512 GB, che assicurano una risposta rapida e fluida anche durante le sessioni di gioco più intense.

Per offrire un'esperienza ottimale, il desktop gaming ASUS ROG Strix G15 è dotato di un sistema di raffreddamento avanzato che mantiene il sistema fresco anche durante i carichi di lavoro più pesanti.

Oltre al monitor gaming menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche i migliori notebook gaming.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l'occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.