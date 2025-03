Death Stranding 2, la Collector's Edition ha un problema

L'annuncio della Collector's Edition di Death Stranding 2: On the Beach ha scatenato un'ondata di critiche tra i fan.

Il motivo? L'assenza di una copia fisica del gioco, sostituita da un semplice codice digitale, nonostante il prezzo di ben 229 dollari.

L'edizione da collezione include una serie di oggetti fisici e digitali, tra cui una statua del Magellan Man alta 15 pollici, una mini-figura di Dollman, delle cartoline artistiche e una lettera firmata da Hideo Kojima.

Tuttavia, la decisione di non includere un disco ha suscitato malcontento nella community, con molti giocatori che hanno espresso il loro disappunto sui social e Reddit.

Alcuni utenti hanno definito la scelta "anti-consumatore", mentre altri hanno sottolineato l'incoerenza di una Collector's Edition priva di una copia tangibile del gioco, come invece è accaduto col primo capitolo (che trovate su Amazon).

L'annuncio della Collector's Edition è arrivato poco dopo la pubblicazione di un nuovo trailer di Death Stranding 2, lungo ben dieci minuti, che ha rivelato dettagli inediti sulla storia e confermato la data di uscita: 26 giugno 2025.

I preordini apriranno il 17 marzo, ma Sony e Kojima Productions potrebbero trovarsi ad affrontare difficoltà nel vendere questa edizione di lusso, viste le reazioni negative.

Oltre alla Collector's Edition, saranno disponibili altre due versioni del gioco: la Standard Edition, al prezzo di 69,99 dollari, che include solo il gioco e alcuni bonus preordine, e la Digital Deluxe Edition, a 79,99 dollari, che offre 48 ore di accesso anticipato e oggetti in-game esclusivi.

Con l'uscita ormai vicina - e a parte le polemiche di rito - Death Stranding 2: On the Beach si prepara a essere uno dei titoli più attesi del 2025, anno che già si preannuncia straordinario per il mondo dei videogiochi.

Restando in tema, al panel SXSW 2025 Kojima ha descritto il personaggio di Higgs come talmente assurdo da far lanciare i controller ai giocatori.