Death Stranding 2 ci prepara al meglio: «Aspettatevi l'inaspettato»

Il grande Hideo Kojima svelerà nuovi dettagli su Death Stranding 2: On The Beach durante un panel al SXSW il 9 marzo.

Il sequel dell'acclamato Death Stranding (che trovate su Amazon) è atteso per il 2025 su PlayStation 5.

Ora, Sony ha da poco aggiornato la pagina ufficiale del gioco sul sito PlayStation, fornendo alcuni indizi sulla struttura e il gameplay (via Eurogamer).

«Aspettatevi l'inaspettato», si legge nella descrizione, in linea con lo stile enigmatico tipico delle opere di Kojima.

Il protagonista Sam intraprenderà un nuovo viaggio per salvare l'umanità dall'estinzione, esplorando un vasto mondo aperto "pieno di segreti da scoprire" e caratterizzato da ambienti molto vari come deserti e città in rovina.

Il sistema di combattimento sarà flessibile, permettendo approcci aggressivi, furtivi o di totale elusione.

Tornerà anche il peculiare multiplayer asincrono del primo capitolo, con le azioni dei giocatori che influenzeranno il mondo di gioco degli altri utenti.

Sarà possibile costruire strutture e strade visibili e utilizzabili da altri giocatori una volta connesse le varie aree della mappa.

I trailer mostrati finora hanno sollevato diversi interrogativi sulla trama. Non è chiaro come sia tornato il personaggio di Higgs, né il significato di elementi surreali come la sua chitarra elettrica o il pupazzo parlante.

Al panel SXSW, Kojima sarà affiancato dagli attori Norman Reedus e Troy Baker e dal musicista Woodkid.

L'evento potrebbe finalmente svelare la data di uscita precisa e altri dettagli sul misterioso sequel, molto atteso dai fan del primo capitolo.

Del resto, Kojima ha ammesso di aver rivisto il precedente trailer rilasciato durante lo scorso anno, spiegando che in quell'occasione si era concentrato prevalentemente su alcune cutscene di gioco.

Il director aveva tra l'altro ammesso di essere stanco proprio a causa del crunch, spiegando che le sue mansioni sono molto più faticose di quanto ci si possa pensare.