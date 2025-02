DC avrà il suo Marvel Rivals? «Totalmente possibile»

James Gunn, regista e co-CEO dei DC Studios, ha aperto alla possibilità di realizzare un videogioco competitivo con i supereroi DC, in risposta al successo di Marvel Rivals.

Durante un recente evento stampa, Gunn ha dichiarato: «Totalmente possibile, sarei aperto a questa idea».

L'annuncio arriva sulla scia del grande successo ottenuto da Marvel Rivals, il gioco competitivo con i personaggi Marvel uscito alla fine del 2024.

Nonostante il genere con eroi sia ormai affollato, Marvel Rivals è riuscito a imporsi scalzando titoli consolidati come Overwatch 2 (che trovate su Amazon), grazie alla popolarità dei suoi personaggi e a un gameplay coinvolgente.

Sebbene al momento non ci siano progetti concreti, le parole di Gunn lasciano intendere che DC sarebbe interessata a valutare proposte da parte di sviluppatori per un gioco simile.

Tuttavia, anche in caso di via libera immediato, ci vorrebbero anni prima di vedere il prodotto sul mercato.

La sfida principale per un eventuale DC Rivals sarebbe quella di distinguersi sufficientemente dal concorrente Marvel e trovare una propria identità. DC ha già avuto successo con giochi single player come la serie Batman Arkham, ma raramente con titoli online multiplayer.

In passato c'è stato un tentativo simile con Gotham City Impostors, uno shooter multiplayer del 2012 che vedeva scontrarsi squadre di imitatori di Batman contro scagnozzi del Joker. Il gioco non riuscì però a imporsi sul mercato.

Per il futuro, più che replicare la formula di Overwatch con personaggi DC, potrebbe essere interessante esplorare nuovi modi di far collaborare i giocatori nei panni dei supereroi DC contro iconici supercriminali.

Il franchise DC ha dimostrato di saper accogliere idee di gioco innovative, come con la serie Injustice. Resta da vedere se e come riuscirà a trovare la formula giusta per competere con Marvel Rivals, ma sicuramente ci vorranno anni prima di vedere un eventuale progetto concretizzarsi.