La saga di Batman Arkham a meno di 10 euro, ma per poco

Per i fan che desiderano esplorare la serie Batman Arkham, c'è ora l'opportunità di acquistare la Batman: Arkham Collection a un prezzo scontato, disponibile su PlayStation Store e Steam per un periodo limitato (e in occasione del compleanno di Bruce Wayne).

La Batman: Arkham Collection comprende le tre uscite della serie realizzate da Rocksteady: Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City e Batman: Arkham Knight (la trovate anche su Amazon).

La raccolta esclude il prequel sviluppato da WB Games Montreal, Batman: Arkham Origins.

Arkham Asylum e Arkham City sono invece presentati in versioni completamente rimasterizzate con grafica aggiornata, mentre Arkham Knight è offerto nella sua versione originale. Inclusi nel pacchetto anche tutti i contenuti post-lancio per ciascun gioco.

Attualmente, il prezzo della Batman: Arkham Collection è di 8.99 euro su Steam, con uno sconto dell'85% rispetto al prezzo di listino di 59.99 euro.

Tuttavia, queste offerte sono limitate nel tempo. Su Steam, lo sconto terminerà il 26 febbraio.

Per i giocatori su PlayStation, l'offerta è ancora più vantaggiosa: la Batman: Arkham Collection è disponibile a 5.99 euro sul PlayStation Store, con uno sconto del 90% rispetto al prezzo originario.

Questa promozione resterà attiva fino al 27 febbraio. Su Microsoft Store l'offerta risulta scaduta.

È importante notare che le versioni di Batman: Arkham Asylum e Arkham City incluse nella raccolta sono le versioni Return to Arkham, le quali inizialmente non hanno avuto una performance ottimale.

Tuttavia, i giochi sono stati aggiornati e ora offrono un'esperienza migliorata rispetto al lancio.

Se non hai mai giocato ai titoli della serie Batman Arkham o vuoi rivivere l'avventura nella Gotham di Rocksteady, questa potrebbe essere l'occasione giusta per immergersi in questi acclamati giochi, approfittando dell'offerta a tempo limitato.

Restando in tema, James Gunn ha incontrato gli sviluppatori di Rocksteady e NetherRealm per espandere l'universo DC nei videogames del futuro.