Oggi sembrerebbe strano a dirsi, alla luce dell'enorme successo ottenuto fin dal lancio, ma a quanto pare Marvel Rivals rischiava seriamente di essere cancellato prima ancora del suo debutto.

L'indiscrezione arriva tramite l'ultimo report di Bloomberg, che descrive le difficoltà affrontate da NetEase Games a causa dei diversi tagli decisi dal CEO William Ding (via Eurogamer.net).

A quanto pare, il CEO avrebbe preso in considerazione di cancellare lo sviluppo di Marvel Rivals a causa dell'elevato costo per la licenza dei celebri supereroi e villain di casa Disney, che NetEase Games non aveva inizialmente intenzione di pagare.

Ad un certo punto, pare che Ding avesse addirittura chiesto agli artisti del gioco di rimpiazzare ogni elemento riconducibile a Marvel con elementi originali, il che avrebbe trasformato Rivals in un hero shooter più generico.

Secondo le fonti di Bloomberg, questa deicisione sarebbe costata a NetEase Games diversi milioni di dollari, per poi evidentemente essere annullata e portando al fenomeno di successo oggi apprezzato da tantissimi utenti.

Considerando come è andata a finire con progetti come Concord, ritengo che alla fine NetEase Games abbia fatto bene a pagare Disney, dato che la riconoscibilità di alcuni dei supereroi Marvel più famosi, insieme a nomi inizialmente meno noti, ha attirato tanti potenziali fan.

Vale comunque la pena di sottolineare che un portavoce del gruppo avrebbe negato queste voci, insistendo che il team di sviluppo e Marvel hanno avuto una solida alleanza che va avanti fin dal 2017: vi invitiamo dunque a prendere questo report con le dovute precauzioni.

Tuttavia, non è la prima volta che emergono report sulle decisioni discutibili della dirigenza di NetEase Games: proprio poche ore fa vi abbiamo raccontato del rischio chiusura di diversi team facenti riferimento al gruppo, inclusi perfino nomi come Quantic Dream e Grasshopper.

Decisioni probabilmente prese anche per motivi "politici", dato che i tagli riguarderebbero tutti i team che non hanno sede in Cina.

