Days Gone Remastered è identico all'originale? Un video lo svela

Bend Studio torna sotto i riflettori, ma non nel modo sperato. L'annuncio di Days Gone Remastered ha scatenato polemiche tra i fan, già delusi dalla mancata realizzazione di un sequel.

Ora, con il confronto grafico tra la versione originale e quella rimasterizzata, la situazione si fa ancora più spinosa: le differenze visive sarebbero quasi inesistenti, come riportato anche da Tech4Gamers.

Le prime immagini mostrate allo State of Play hanno lasciato l'amaro in bocca. Luci, texture, modelli facciali: tutto appare pressoché identico all'originale, uscito nel 2019 (e che trovate su Amazon).

Nemmeno l'ormai tradizionale (e spesso contestata) modifica ai volti dei protagonisti ha trovato spazio in questa operazione. Poco sotto, il video confronto.

Se la componente visiva lascia a desiderare, il valore aggiunto del remaster si riduce a poche novità: una modalità Permadeath, l’assalto alle orde e qualche opzione di accessibilità in più.

Il tutto proposto al prezzo di 50 dollari, una cifra che molti ritengono ingiustificata per un gioco che, su PC con una RTX 4080, sembra semplicemente identico alla versione originale.

C’è però un aspetto che potrebbe far sperare i fan: i remaster, spesso, servono a finanziare nuovi progetti. Che Bend Studio stia raccogliendo fondi per un ipotetico Days Gone 2? Nessuna conferma ufficiale, solo speculazioni alimentate dalla delusione generale.

Il punto è un altro: perché PlayStation continua a sfornare remaster di giochi che - secondo alcuni - non ne avrebbero bisogno? La strategia di Sony sembra sempre più orientata allo "spremere" titoli recenti invece di investire in nuove esperienze, ma finché il risultato paga non vedo perché non dovrebbe farlo.

Vero anche che, a pochi giorni dall'annuncio ufficiale, l'edizione rimasterizzata di Days Gone è già entrata nella top 10 dei videogiochi più pre-ordinati su PS Store. Quindi, critiche a parte, la strategia funziona.

Restando in tema, abbiamo chiesto ai giocatori se vorrebbero o no un Days Gone 2: le vostre risposte non hanno lasciato spazio a nessun dubbio.