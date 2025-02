Days Gone 2 è in cima ai desideri dei fan, i numeri parlano chiaro

Quanto alto sia l'affetto dei videogiocatori per Days Gone – che sia per amore puro o un po' anche per quella mitizzazione che si riserva ai giochi che ci hanno divertito ma ai quali invece è andato tutto storto – è fuori da ogni dubbio. E, casomai ce ne fossero, a dissolverli è arrivato anche il risultato del sondaggio che vi abbiamo posto nei giorni scorsi.

Abbiamo chiesto ai nostri lettori se, visto il recente annuncio di Days Gone Remastered – un po' "furbo", considerando che un sequel non è mai stato messo pubblicamente sul piatto, ma si prova a rimonetizzare l'originale che venne però ritenuto un flop – vorrebbero vedere un possibile Days Gone 2, dato che Sony si è ricordata dell'IP di Bend Studio.

La vostra risposta è stata chiarissima: nonostante il sondaggio sia durato praticamente solo una giornata (e a ridosso del weekend), i quasi 1.700 voti ricevuti nell'89% dei casi hanno detto di volere un sequel senza se e senza ma.

Il 6% non ha amato il primo gioco ma vorrebbe vederne un altro per scoprire come potevano essere migliorati i suoi difetti; solamente il 5% dei votanti totali non è interessato a Days Gone 2.

Insomma, la risposta è chiarissima: in totale, il 95% dei votanti e dei nostri lettori vorrebbe un ritorno di Days Gone.

Sarà interessante capire come andranno le vendite di questa rimasterizzazione, che Sony potrebbe magari usare come termometro per capire l'affetto che ancora circonda Deacon St. John: ricorderete, infatti, che il director parlò di una IP ritenuta flop da PlayStation, e che rimproverava in qualche modo i giocatori per non aver comprato il gioco «a prezzo pieno» per supportarlo al momento della sua uscita.

Nel frattempo, per Bend si è parlato di un live service misterioso che, secondo Bloomberg, sarebbe stato cancellato insieme a quello di God of War di Bluepoint: in pratica, al momento non ci è dato sapere a cosa stia lavorando il team, o se i suoi membri siano stati riassegnati in larga parte ad altre software house.

I segnali di amore per Days Gone, però, ci sono: potremmo scoprire che PlayStation sta sonnecchiando su una potenziale gallina dalle uova d'oro.

Days Gone Remastered arriverà su PS5 il 25 aprile e i suoi contenuti inediti saranno portati anche su PC con un DLC acquistabile a parte. Se possedete già il gioco originale per PS4, l'upgrade Remastered costerà 10€. In caso contrario, il prezzo di listino della rimasterizzazione su console sarà di 49,99€.

Vorresti Days Gone 2? I risultati

Questi gli esiti del nostro sondaggio: