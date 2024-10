David Hayter tornerà come Snake? «Sto doppiando cose di cui non posso parlare»

Metal Gear Solid Delta sarà un remake estremamente fedele al terzo capitolo, ma ci saranno anche alcune inevitabili novità da implementare per via del nuovo gameplay.

Il team di sviluppo ha già ammesso di aver dovuto modificare la difficoltà con i comandi rinnovati, dopo che gli autori si sono resi conti che rendevano la campagna fin troppo facile.

Ma il producer aveva già confermato che ci sarebbero stati alcuni cambiamenti nel doppiaggio: il tutorial aveva infatti bisogno di nuove frasi, per le quali sono stati richiamate molte delle voci originali.

E tra queste non dovrebbe mancare ovviamente quella di David Hayter, l'iconica voce originale di Snake che proprio recentemente è tornato in sala di registrazione: a giudicare dagli ultimi indizi, potrebbe essere collegato proprio Metal Gear Solid Delta (potete prenotarlo su Amazon).

In un'intervista rilasciata al canale YouTube Kakuchopurei durante l'Asia Pop Con 2024 (via VideoGamer), il doppiatore ha infatti svelato di essere stato approcciato fin da subito dal publisher per la promozione del remake, anticipando anche qualche possibile novità in arrivo:

«Fin dall'inizio, io e Konami abbiamo iniziato a discutere... sapete, sono salito a bordo per lavorare con loro e promuoverlo. Mi hanno svelato cosa stanno facendo dietro le quinte e un paio di mesi fa sono riuscito a giocarlo per un po' di tempo. Sto doppiando alcune cose di cui non posso parlare, ma sto lavorando per supportare il gioco e sono abbastanza coinvolto».

Insomma, dalle parole del "vero" Snake, pare proprio che potremo aspettarci qualche piccola novità a livello di doppiaggio, anche se sembrerebbe riguardare più che altro materiale promozionale per pubblicizzare il remake.

Se avete nostalgia della sua voce per l'iconico ruolo, pare che probabilmente torneremo a rivedere David Hayter con qualche frase inedita: staremo a vedere che cosa uscirà fuori da questa collaborazione ancora avvolta nel mistero. Vi terremo informati non appena ne sapremo di più.