Baldur's Gate 3 giocabile coi combattimenti in tempo reale, grazie ai fan

Una nuova mod per Baldur's Gate 3 introduce il combattimento in tempo reale, trasformando radicalmente il sistema di gioco.

Il terzo capitolo di Baldur's Gate (trovate i primi due episodi su Amazon) continuerà ad aggiornarsi con ulteriori mod dei fan.

Questo perché da pochi giorni le mod di Baldur's Gate 3 sono arrivate anche su PS5 e Xbox con la Patch 7, che male non è.

La prima versione di prova del "Brawl - Real Time Combat Mod" è ora disponibile per il download, come annunciato dagli sviluppatori (via DSO Gaming).

La mod, ancora in fase di sviluppo, è attualmente ottimizzata per l'utilizzo con modalità di gioco standalone come Trials of Tav, una popolare mod roguelike per BG3.

Gli sviluppatori stanno lavorando per renderla compatibile anche con la campagna single-player principale, ma al momento potrebbero verificarsi bug e problemi.

Questa modifica rappresenta ovviamente un cambiamento significativo rispetto al sistema di combattimento a turni originale di Baldur's Gate 3, offrendo un'esperienza di gioco completamente rinnovata.

Gli appassionati potranno così sperimentare un approccio più frenetico e dinamico agli scontri. Se vi va, potete scaricare il tutto - ovviamente in forma gratuita - a questo indirizzo.

Gli sviluppatori consigliano in ogni caso di utilizzare la mod con cautela e di effettuare backup dei salvataggi prima dell'installazione (visto che i bug sono sempre dietro l'angolo).

Un video dimostrativo è stato pubblicato per mostrare il funzionamento del nuovo sistema in azione (lo trovate poco sopra).

L'introduzione di mod come quella per il combattimento in tempo reale dimostra il forte interesse della community nel personalizzare e ampliare l'esperienza di gioco di Baldur's Gate 3, confermandone la longevità e il successo.

Del resto, di recente qualcuno ha creato una mod che trasforma i personaggi di Baldur's Gate 3 in combattenti del picchiaduro di Bandai Namco Tekken, per un risultato realmente sorprendente.