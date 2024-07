Da adesso potete provare gratis il nuovo imminente action di Capcom

Il Capcom Next Summer 2024 ci ha dato la possibilità di scoprire diversi dettagli interessanti sui prossimi giochi in uscita del publisher giapponese, ma durante l'evento è arrivato anche uno "shadowdrop" decisamente interessante.

Tra poche settimane sarà infatti disponibile Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, la nuova interessante produzione originale che combina combattimenti action in terza persona con la strategia.

Advertisement

Questo nuovo ambizioso videogioco di casa Capcom sarà disponibile anche gratis al day-one tramite Xbox Game Pass (lo trovate su Amazon): l'evento ci ha dato l'opportunità di scoprire da vicino qualche dettaglio in più e, per chi non volesse aspettare ulteriormente, un annuncio decisamente gradito.

Come segnalato da Press Start Australia, la demo gratuita di Kunitsu-Gami: Path of the Goddess è già scaricabile da adesso su PlayStation, Xbox e Steam, così da poter iniziare a provare con mano questa produzione ispirata dal mito giapponese.

La demo vi permetterà di scoprire alcuni dei livelli del gioco principale, offrendo così un primo sguardo alla storia: sarà ovviamente possibile giocarli tutte le volte che vorrete, senza alcun limite di tempo.

Come anticipavamo in apertura, potete scaricare la demo gratis già da adesso su console e PC: la trovate ai seguenti link ufficiali, in base alla vostra piattaforma di preferenza.

L'uscita del gioco completo vero e proprio è stata invece confermata a partire dal 19 luglio: una graditissima sorpresa da parte di Capcom, in vista di una delle uscite più interessanti di questo mese.

Ricordiamo che durante il Capcom Next Summer 2024 abbiamo potuto vedere più da vicino anche Dead Rising Deluxe Remaster: il publisher ha svelato la data d'uscita ufficiale e tante novità per il ritorno di Frank West.

Ma c'è stato spazio anche per un annuncio bomba a sorpresa: Capcom ha svelato il director del nuovo capitolo di Resident Evil, confermandone di fatto lo sviluppo.